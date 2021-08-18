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Трупи медуз і "зелений" пляж: туристи показали відпочинок в Щасливцеве (відео)

Автор: Тетяна Самарук

У селі Щасливцеве Генічеського району туристи почали скаржитися на пляж, який усіяний трупами медуз та водоростями. Через це він став зеленого кольору.

Про це розповіли мандрівники в групі про туризм "Щасливцеве" в соціальній мережі Facebook.

Як розповіли відпочивальники морську траву і мертву живність викинуло на берег після сильного шторму. Крім того, в морі з'явилися "маленькі червоні водорості незрозумілого походження".

"Після вчорашнього шторму весь пляж усипаний водоростями. Також з'явилися трупи медуз. А море в якихось маленьких червоних водоростях. Незрозуміло, що це таке", – сказала туристка.

У коментарях користувачі відреагували на побачене.

  • Після шторму завжди водорослі, а море супер;
  • Курортний сезон в цьому році на Арбату зірваний. Слава Богу, що в останній момент ми поїхали в інше місце;
  • І що в цьому страшного? Я тільки вчора повернулася з Щасливцеве, був дощ, було жарко, були медузи. Я вже чекаю наступного літа, щоб поїхати знову;
  • Це кишки медуз;
  • Там завжди в серпні були водорості – і зелені довгі, і червоні круглі. І медузи з крабами й креветками.

Раніше ми повідомляли, що біолог пояснив, чому медузи "атакували" Азовське море.

Також морське дно біля берегів Одеси всіяне "ртутними кульками". Еколог розповів, що це.

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моремедузиСчастливцево