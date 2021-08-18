Трупи медуз і "зелений" пляж: туристи показали відпочинок в Щасливцеве (відео)
У селі Щасливцеве Генічеського району туристи почали скаржитися на пляж, який усіяний трупами медуз та водоростями. Через це він став зеленого кольору.
Про це розповіли мандрівники в групі про туризм "Щасливцеве" в соціальній мережі Facebook.
Як розповіли відпочивальники морську траву і мертву живність викинуло на берег після сильного шторму. Крім того, в морі з'явилися "маленькі червоні водорості незрозумілого походження".
"Після вчорашнього шторму весь пляж усипаний водоростями. Також з'явилися трупи медуз. А море в якихось маленьких червоних водоростях. Незрозуміло, що це таке", – сказала туристка.
Posted by Инна К. on Wednesday, August 18, 2021
У коментарях користувачі відреагували на побачене.
- Після шторму завжди водорослі, а море супер;
- Курортний сезон в цьому році на Арбату зірваний. Слава Богу, що в останній момент ми поїхали в інше місце;
- І що в цьому страшного? Я тільки вчора повернулася з Щасливцеве, був дощ, було жарко, були медузи. Я вже чекаю наступного літа, щоб поїхати знову;
- Це кишки медуз;
- Там завжди в серпні були водорості – і зелені довгі, і червоні круглі. І медузи з крабами й креветками.
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