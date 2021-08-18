Трупи медуз і "зелений" пляж: туристи показали відпочинок в Щасливцеве (відео)

У селі Щасливцеве Генічеського району туристи почали скаржитися на пляж, який усіяний трупами медуз та водоростями. Через це він став зеленого кольору.

Про це розповіли мандрівники в групі про туризм "Щасливцеве" в соціальній мережі Facebook .

Як розповіли відпочивальники морську траву і мертву живність викинуло на берег після сильного шторму. Крім того, в морі з'явилися "маленькі червоні водорості незрозумілого походження".

"Після вчорашнього шторму весь пляж усипаний водоростями. Також з'явилися трупи медуз. А море в якихось маленьких червоних водоростях. Незрозуміло, що це таке", – сказала туристка.

Posted by Инна К. on Wednesday, August 18, 2021

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