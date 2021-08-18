Трупы медуз и "зеленый" пляж: туристы показали отдых в Счастливцево (видео)
В селе Счастливцево Генического района туристы начали жаловаться на пляж, который усеян трупами медуз и водорослями. Через это он стал зеленого цвета.
Об этом рассказали путешественники в группе о туризме "Счастливцево" в социальной сети Facebook.
Как рассказали отдыхающие морскую траву и мертвую живность выбросило на берег после сильного шторма. Кроме того, в море появились "маленькие красные водоросли непонятного происхождения".
"После вчерашнего шторма весь пляж усыпан водорослями. Также появились трупы медуз. А море в каких-то маленьких красных водорослях. Непонятно что это такое", – сказала туристка.
Posted by Инна К. on Wednesday, August 18, 2021
В комментариях пользователи отреагировали на увиденное.
- После шторма всегда водоросль, а море супер;
- Курортный сезон в этом году на Арбату сорван. Слава Богу, что в последний момент мы поехали в другое место;
- И что в этом страшного? Я только вчера вернулась из Счастливцево, был дождь, было жарко, были медузы. Я уже жду следующего лета, чтобы поехать снова;
- Это кишки медуз;
- Там всегда в августе были водоросли и зеленые длинные и красные круглые. И медузы с крабами и креветками.
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