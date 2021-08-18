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Трупы медуз и "зеленый" пляж: туристы показали отдых в Счастливцево (видео)

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Счастливцево , Среда 18 августа 2021 22:10
Трупы медуз и "зеленый" пляж: туристы показали отдых в Счастливцево (видео) Пляж Счастливцево усеян медузами (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В селе Счастливцево Генического района туристы начали жаловаться на пляж, который усеян трупами медуз и водорослями. Через это он стал зеленого цвета.

Об этом рассказали путешественники в группе о туризме "Счастливцево" в социальной сети Facebook.

Как рассказали отдыхающие морскую траву и мертвую живность выбросило на берег после сильного шторма. Кроме того, в море появились "маленькие красные водоросли непонятного происхождения".

"После вчерашнего шторма весь пляж усыпан водорослями. Также появились трупы медуз. А море в каких-то маленьких красных водорослях. Непонятно что это такое", – сказала туристка.

Posted by Инна К. on Wednesday, August 18, 2021

В комментариях пользователи отреагировали на увиденное.

  • После шторма всегда водоросль, а море супер;
  • Курортный сезон в этом году на Арбату сорван. Слава Богу, что в последний момент мы поехали в другое место;
  • И что в этом страшного? Я только вчера вернулась из Счастливцево, был дождь, было жарко, были медузы. Я уже жду следующего лета, чтобы поехать снова;
  • Это кишки медуз;
  • Там всегда в августе были водоросли и зеленые длинные и красные круглые. И медузы с крабами и креветками.

Ранее мы сообщали, что биолог объяснил, почему медузы "атаковали" Азовское море.

Также морское дно у берегов Одессы усеяно "ртутными шариками". Эколог рассказал, что это.

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