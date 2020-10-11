Труханов відвідав Odessa Dog Fest

В Одесі відбувся фестиваль Odessa Dog Fest. Захід пройшов на спортмайданчику біля школи № 13 по вулиці Кримській. Подивитися на собак і їх виступи зібралися близько тисячі осіб.

Захід відвідав і міський голова Геннадій Труханов, який зазначив, що такі заходи потрібно проводити частіше, оскільки вони дуже важливі не тільки для власників собак, але і позитивно впливають на молодше покоління.

"Мій день починається з прогулянки з собакою, в будь-яку погоду. Все життя у мене були собаки. І моя любов до тварин передалася моїм дочкам і онукам. Я абсолютно впевнений, що діти, в чиїх сім'ях є тварини, стають добрими і чуйними", - розповів мер.

Одне із завдань фестивалю - підняти теми відповідального собаківництва, прибирання за своїми вихованцями і дотримання норм вигулу.

В Одесі, в кожному районі, є вже велика кількість майданчиків для вигулу, де можна відпустити собаку гуляти чи займатися з нею спортом.

Також у рамках фестивалю пройшли показові виступи з кінологічного фрістайлу, дог фрісбі, дог пуллеру, хендлингу та грумингу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі стартував п'ятий відкритий освітній форум "Сучасна одеська школа. Партнерство заради майбутнього". Він проходить у всіх районах міста.