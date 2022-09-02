Труханов "одеською мовою" пояснив окупантам, що городяни думають про "асвабадітєлєй": відео здивувало українців

Застосувавши такі лінгвістичні звороти у своїй промові Труханов, очевидно, мав намір донести російським окупантам більш доступним для їх сприйняття чином такі меседжі: в українському місті Одеса їх ніхто не чекає, а наративи кремлівської пропаганди про нібито мовні проблеми - звичайні фейки, створені для виправдання спроб захоплення нашої землі.

Тут варто зазначити, що не всі українці оцінили такий спосіб комунікування з інтервентами, адже Труханов для спічу "одеською мовою" вирішив процитувати фрази з російського серіалу "Ліквідація".

Ця стрічка, нагадаємо, заборонена в Україні, оскільки одну з головних ролей в ній зіграв скандальний російський актор Михайло Пореченков, який на камери росЗМІ відкривав вогонь у бік Донецького аеропорту, який тоді захищали українські воїни-"кіборги".

Крім того, в серіалі "Ліквідація" багато хто вбачає явні українофобські пасажі.

Ось як звучала промова Труханова "одеською мовою":

"Стикайте, цілодобові ідіоти, мишигірські фуцини. Серед тут вас чекає тільки беніна мама, відома своєю чуйністю. Лякайте нас голим тухісом до повного кадухіса? Чи вас так дико занудило на нерви, шо вам пишуть прогули на кладовищі?"

Відео: Труханов "одеською мовою" звернувся до російських окупантів

А тут - повне звернення мера з нагоди свята День Одеси, щоб вищевказані фрази не залишалися вирвані з контексту.

Відео: повна промова Труханова зі зверненням з нагоди свята День міста Одеси 2 вересня