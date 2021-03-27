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Працездатне населення скоротиться в 2 рази: що буде з Україною в 2050 році

Автор: Анна Кисельова

В Україні до 2050 року кількість жінок пенсійного віку буде перевищувати кількість трудящих. Крім того, кількість дітей і молоді суттєво знизиться у порівнянні з показниками 2020 року.

Такий прогноз опублікував Пенсійний фонд України з посиланням на дослідження Інституту Вашингтона.

За станом на 2020 рік кількість дітей та молодих людей віком до 20 років до 2050 року скоротиться майже у два рази. Схожі прогнози вчені дають і за кількістю працездатного населення. При цьому кількість пенсіонерів практично не зміниться.

"Звичайно, як і будь-які довгострокові припущення, це лише версія, одна з ймовірностей майбутнього. Але головні тенденції всіх демографічних прогнозів збігаються", - зазначають у відомстві.

Також в ПФУ, ілюструючи результати дослідження, аргументують необхідність зміни системи підтримки непрацездатного населення.

"Уявіть, скільки мають зі своїх заробітків віддати працюючі, щоб пенсіонери з цих коштів отримали гідні пенсії? При цьому, картинка ще оптимістична, адже не всі люди працездатного віку працюють, а з працюючих не всі або не в повному обсязі сплачують внески. Разом з економічним зростанням та детінізацією потрібні пенсійні накопичення, які будуть приватною власністю людини, будуть формуватимуться протягом трудового періоду нею самою та її роботодавцями, і з яких людина потім додатково до солідарної отримуватиме другу, накопичувальну пенсію", - йдеться в заяві ПФ.

Також в Пенсійному фонді постаралися пояснити, чому стара пенсійна система не спроможна забезпечити людей нормальними виплатами.

Як повідомляло РБК-Україна, в кінці минулого року Кабінет міністрів призначив всеукраїнський перепис населення на 2023 рік.

Також в уряді повідомляли, що Україна планує перейти від традиційного перепису до перепису за реєстрами до 2030 року.

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