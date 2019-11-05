У ТРЦ Києва нахабний злодій обкрадає людей: з'явилося відео

У Києві в ТРЦ Променада Парк промишляє злодій (колаж: РБК-Україна)

У торговому центрі Києва злодій потрапив на відео

У Києві в ТРЦ Променада Парк камери відеоспостереження зняли нахабного злодія, який зайшов в магазин оптики і поживився дорогим смартфоном одного із співробітників.

Ролик був опублікований в пабліку Київ Оперативний в Facebook. У мережі просять опізнати особу злочинця.

На відео темношкірий чоловік заходить в магазин, роззирається, потім забирає iPhone 7 plus зі столу одного з працівників, який на час відлучився з робочого місця.

Інцидент стався в неділю, 2 листопада, близько 15:00 на Петропавлівській Борщагівці в ТРЦ Променада Парк. У мережі просять впізнати нахабного злодія.

Увага! #Розшук 2.11.19 близько 15:00 на Петропавлівській Борщагівці в ТЦ Променада Парк (Ашан), у #Люксоптике був вкрадений телефон iPhone 7 plus. Може хтось впізнає цю особу)! Якщо володієте інформацією, пишіть в ЛС. Спасибі. Опубліковано Київ Оперативний Понеділок, 4 листопада 2019 р.

У Києві в ТРЦ Променада Парк промишляє злодій (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі мережі в коментарях радять власнику краще стежити за своїми особистими речами, бо втрачене навряд чи вдасться повернути.