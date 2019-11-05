ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В ТРЦ Киева наглый вор обкрадывает людей: появилось видео

STYLERПроисшествия    05.11.2019 - 11:07
В ТРЦ Киева наглый вор обкрадывает людей: появилось видео
В Киеве в ТРЦ Променада Парк промышляет вор (коллаж: РБК-Украина)

В торговом центре Киева вор попал на видео

В Киеве в ТРЦ Променада Парк камеры видеонаблюдения сняли наглого вора, который зашел в магазин оптики и поживился дорогостоящим смартфоном одного из сотрудников.

Ролик был опубликован в паблике Киев Оперативный в Facebook. В сети просят опознать личность преступника.

На видео темнокожий мужчина заходит в магазин, прохаживается, затем забирает iPhone 7 plus со стола одного из сотрудников, который на время отлучился с рабочего места.

Инцидент произошел в воскресенье, 2 ноября, около 15:00 на Петропавловской Борщаговке в ТРЦ Променада Парк. В сети просят опознать нахального вора.

Внимание! #Розыск 2.11.19 около 15:00 на Петропавловской Борщаговке в ТЦ Променада Парк (Ашан), в #Люксоптике был украден телефон iPhone 7 plus. Может кто-то узнает эту особу)! Если владеете информацией, напишите нам в ЛС. Спасибо.

Опубліковано Киев Оперативный Понеділок, 4 листопада 2019 р.

В Киеве в ТРЦ Променада Парк промышляет вор (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети в комментариях советуют владельцу получше следить за своими личными вещами, так как утерянное вряд ли удастся вернуть.

  • А нечего рабочее место оставлять...
  • А что там, кроме белого шарфа, можно рассмотреть? И кого там можно узнать?
  • Когда уже люди перестанут оставлять на виду без присмотра личные вещи?...
  • Это все равно что искать черного кота в темной комнате...

В ТРЦ Киева наглый вор обкрадывает людей: появилось видео

В киевских ресторанах орудуют шустрые воровки: в сеть попало видео В Раде завелся вор: первые подробности
Новости Украины вор
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь