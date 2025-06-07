Троицкая поминальная суббота: что категорически нельзя делать сегодня, важны молитвы
7 июня Троицкая поминальная (родительская) суббота, которая отмечается за день до Троицы. В этот день важны правила поминовения умерших и определенные запреты и приметы.
РБК-Украина (проект Styler) объясняет, как правильно провести этот важный день, чтобы почтить память своих умерших родных и близких.
Что нужно сделать в Троицкую родительскую субботу
Накануне Троицкой субботы, в пятницу, верующие идут на кладбище, чтобы упорядочить могилы умерших родственников. Там обязательно читают молитвы за упокой душ усопших.
В саму субботу принято было подавать милостыню нуждающимся, чтобы те также вспомнили в молитвах души умерших.
В храмах в этот день служится заупокойная литургия, после которой совершается общая панихида. Люди приносят записки с именами усопших, чтобы священник помянул их в молитве.
Поскольку эта суббота является Вселенской, в молитвах вспоминают не только родных, но и всех умерших людей - "от Адама" и по сей день. Православные обращаются к Богу с просьбой о милости к тем душам, которые уже не могут сами принести покаяние.
В эту субботу надо:
- Заказать панихиду в храме для молитвы за душу умершего.
- Передать записку с именем усопшего, чтобы священник вспомнил его во время молитвы.
- Подать милостыню бедным с просьбой помянуть умершего в своих молитвах.
- Убрать на могилах родных, навести порядок и помолиться.
- Попросить священника совершить короткое заупокойное богослужение у могилы - литию.
- Поставить свечу в церкви за упокой души.
После богослужения верующие посещают могилы, где совершают отдельные, частные поминальные молитвы. Также день считается подготовкой к большому празднику - Троице.
В Троицкую родительскую субботу надо посетить могилы близких (фото: Getty)
Что нельзя делать в Троицкую родительскую субботу
В этот день церковь советует сосредоточиться на молитве и покое, поэтому существует ряд ограничений. Запрещено ссориться, ругаться, оскорблять других и вспоминать усопших плохим словом. Также не следует веселиться, петь, танцевать или посещать развлекательные мероприятия.
Не рекомендуется употреблять мясные, молочные блюда, жирную пищу и алкоголь. Важно воздержаться от споров и конфликтов.
Кроме того, церковные наставления призывают не заниматься домашними делами: не шить, не вязать, не работать в саду и на огороде, не делать ремонтов. День стоит посвятить тишине, молитве и духовному очищению.
Народные приметы в Троицкую поминальную субботу
Наши предки внимательно следили за погодой в Троицкую субботу, ведь верили, что она влияет на лето и урожай.
- Если утром слышно пение кукушки - к хорошей погоде.
- Дождь в этот день обещает богатый урожай.
- Если ночью на небе не видно звезд - следует ждать дождя,
- Если луна окружена кругами - погода испортится.
Согласно древним верованиям, в этот день русалки выходят из воды и качают ветви берез возле рек и озер. Чтобы защититься от них, люди разжигали костры на берегах - огонь считался надежным оберегом от нечистой силы.
Молитвы на Троицкую субботу
Господи, Ісусе Христе, Сине Божий, Ти переміг смерть і дарував нам життя вічне. Прошу Тебе, помилуй душі покійних рабів Твоїх (перерахувати імена померлих) і прийми їх у Царство Твоє Небесне, де вони будуть насолоджуватися Твоєю безмежною любов'ю і благодаттю.
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Упокой, Господи, душі покійних рабів Твоїх (перерахувати імена померлих) і всіх православних християн, і прости їм всі гріхи вільні і мимовільні, і даруй їм Царство Небесне.
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При подготовке материала использовались источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Traditions.in.ua, Википедия.