Тропічні дощі та грози: погода в Україні різко зміниться

Погода в Україні в середу, 11 серпня, може різко змінитися в багатьох регіонах. Синоптики попереджають про грози, шквали та проливні дощі. А ось температура повітря буде високою майже у всіх областях.

Яка погода чекає українців у середу, розповіли на сайті Українського гідрометцентру.

На сході грози накриють майже всі області, крім Полтави. На північному сході можливі зливи. Нічна температура повітря коливатиметься від + 17 до + 22 градусів. Вдень очікується від +27 до +29 градусів, у Луганській та Донецькій областях до +32 + 33 градусів.

У південній частині грозами зачепить тільки Херсонську область і Крим, в інших областях без істотних опадів. Вночі в регіоні від +19 до +22 градусів, вдень прогріється до +29 + 31 градуса. У Криму гроза, вночі + 19 +21 градус, вдень +27 + 29 градусів.

На півночі країни опади не прогнозуються, очікується невелика хмарність. Вночі + 15 +17 градусів, вдень +26 + 28 градусів.

У західних областях синоптики прогнозують сильні грози, можливі шквали та зливи. Вночі в регіоні впаде температура до + 13 +16 градусів, вдень очікується від +24 до + 28 градусів.

У центрі країни буде сухо, можлива невелика хмарність. Нічна температура складе + 15 +17 градусів, вдень буде комфортно, від +24 до + 28 градусів.

У Києві 11 серпня без істотних опадів, невелика хмарність. Вночі в столиці + 16 +18 градусів, вдень від +27 до + 29 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 11 серпня