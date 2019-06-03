Троль рівня 100500: Порошенко "підірвав" мережу відповіддю щодо "мовного закону" (відео)

Порошенко прокоментував слова бізнес-партнера Зеленського
Петро Порошенко відповів на заяву співвласника "Кварталу 95" Бориса Шефіра - бізнес-партнера президента Володимира Зеленського - щодо "мовного закону". Колишній глава держави в ході з'їзду партії "Європейська солідарність" висловив думку, що цей закон заважає "Кварталу" продавати фільми в РФ.
Відповідне відео опубліковане на Facebook-сторінці екс-президента, і пост викликав величезну кількість коментарів у мережі щодо цього питання.
Фото: скріншот
"Різношерста команда, її численні представники наговорили достатньо для того, щоб зрозуміти, які додаткові виклики стоять зараз перед народом і перед країною. Досить подивитися, що буквально вчора в соціальних мережах широко обговорювалося інтерв'ю політичного партнера і бізнес партнера президента. Мовляв, закон про мову - "отмєніть"; квоти на українську музику, радіо і телебачення - "отмєніть", - заявив Порошенко.
Він наголосив, що все це просто заважає "Кварталу" продавати фільми у Росію.
"Якщо вже так хочеться продавати - продавайте українською. Нехай вчать", - підсумував Порошенко.
Відео: facebook.com/petroporoshenko
Користувачі мережі жваво відреагували на заяву екс-президента, і в своїх коментарях висловлюються, виходячи з власних політичних уподобань, проте більшість з них - підтримує українську мову як державну:
Скрін коментарів: facebook.com/petroporoshenko
Скрін коментарів: facebook.com/petroporoshenko
Скрін коментарів: facebook.com/petroporoshenko
Скрін коментарів: facebook.com/petroporoshenko
Скрін коментарів: facebook.com/petroporoshenko
Як повідомлялося, раніше директор ТОВ "Квартал-95" Борис Шефір заявив, що переговори з РФ про закінчення війни на Донбасі є гарною ідеєю, а також озвучив свою думку щодо того, що за бажанням можна домовитися з Путіним.
Нагадаємо, що ініціативу щодо референдуму про діалог України з Росією раніше озвучив голова АПУ Андрій Богдан, і вона викликала в суспільстві величезний резонанс. Після цього Зеленський заявив, що таких переговорів не буде. Однак досі час від часу ця ідея піднімається.