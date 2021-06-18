На Трійцю в Україні вдарить екстремальна спека: місцями вище 30 градусів тепла

За прогнозом Діденко аномальна спека впаде на Україну вже в неділю, і місцями очікується вже в суботу до + 30 градусів.

"Відразу попереджаю, що з неділі-понеділка в Україну заходить справжня літня спека, +28 +33 градуси та вище. 19 червня в Україні буде тепло, до спеки. Протягом дня стовпчики термометрів будуть доходити до + 25 + 30 градусів. Трохи свіже повітря буде на південному заході України, від Одеської області через Чернівецьку до навколокарпатських областей, +20 +25 градусів. 20 червня, на Зелену неділю, в більшості областей градуси будуть високі, +26 + 31 градус. У Чернівецькій, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській областях та місцями в Одеській +20 +25 градусів", - попередила синоптик.

Вона повідомила, що без дощів не обійдеться і на Трійцю очікуються зливи, шквали та град.

"Дощі в суботу пройдуть в західних областях, з обіду опади просунуться далі, в східному напрямку. Дощі будуть супроводжуватися грозами, шквалом і навіть градом! Тільки на сході, в Сумській області – без істотних опадів завтра. Дощі на Трійцю пройдуть на Заході, Півдні та місцями в центральних областях країни. південній частині та сході - без істотних опадів", - зазначила Діденко.

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Вона спрогнозувала в суботу в Карпатах значні дощі, 20 червня - просвіт, але є ймовірність локальних опадів. Також в горах буде свіжо, на високогір'ї + 13 + 18 градусів.

У Києві в суботу дощі ймовірні в другій половині дня. Можливі грози, шквали та град. А ось на Трійцю в столиці буде сухо і сонячно. Температура повітря на вихідних буде високою, +26 +29 градусів. Є ймовірність сильного поривчастого вітру в Києві.

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