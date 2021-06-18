Штормове попередження: які області накриє злива та град

Синоптики розповіли, в яких областях України сьогодні погіршиться погода. Дощів сьогодні не буде у західних, центральних та північних регіонах, на іншій території України оголошено штормове попередження.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій .

Сьогодні у південній частині та східних областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності - жовтий).

На сайті УкрГідрометцентру вказано, що дощі будуть в Харківській, Кіровоградській, Дніпровській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях.

Зазначимо, що в Україні минулий тиждень дощі йшли щодня. Цей тиждень також почався з них, але вони поступово відходять. Очікується, що на вихідних буде сухо у більшості областей України.