RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У трех знаков Зодиака начнутся очень трудные времена: возникнут серьезные проблемы

Гороскоп на февраль 2023 года (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Гороскоп на февраль 2023 года расскажет о трех знаках Зодиака, на которых совсем скоро ждут проблемы. Недоразумения у них возникнут, как на работе, так и в личной жизни.

Об этом пишет Sante Plus.

Овен

Для этих знаков Зодиака следующая неделя будет сложной. У Овнов возникнут проблемы на работе и в семье. К тому же, в этот сложный период они могут срываться на своих близких. Им следует осторожничать в общении с другими, чтобы не создавать новых конфликтов.

Также возникнет недоразумение со своей второй половинкой. Все это буквально выбьет почву из-под ваших ног. Депрессии не избежать. Однако астрологи советуют вам набраться терпения и просто переждать этот период.

Дева

На этот знак Зодиаку ждет сложное время, ведь будут возникать частые конфликты. Агрессивный спор может возникнуть в любой момент и испортить отношения с родными или друзьями.

Также Девы могут столкнуться с несколькими проблемами на работе, что окажет негативное влияние на их настроение. К тому же им придется быть очень осторожным по поводу своих отношений в паре, на которые может напрямую повлиять кризис на работе.

Скорпион

Это знак Зодиака может легко прийти на помощь другим и пожертвовать своим временем ради них. Скорпион столкнется со слишком большим давлением на работе со стороны руководства, что может навредить его карьерному развитию.

В отношениях со своей второй половиной Скорпиону придется избегать принятия поспешных решений. Держите себя в руках, если не хотите остаться в одиночестве на долгое время.

Ранее мы сообщали, каким знакам Зодиака повезет с деньгами уже в феврале.

Также мы писали, какие цветы дарить женщинам по знаку Зодиака, и почему важно не перепутать.

Читайте РБК-Украина в Google News
астрологиГороскопастрология