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У трех знаков Зодиака начнется новая жизнь. Черной "полосе" пришел конец

Какие знаки Зодиака начнут все с чистого листа (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

У представителей трех знаков Зодиака все перевернется с ног на голову. Их ждет начало новой жизни, а потому им пора прощаться с полосой неудач.

Какие знаки Зодиака восстанут из пепла и забудут о проблемах, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango.

Весы

В последнее время вы могли отдавать слишком много своих сил исключительно одной проблеме. Однако пора с этим покончить. Уже очень скоро вы сумеете избавиться от груза ответственности и наконец-то добиться желаемого результата.

После этого ничто не помешает вам начать новую жизнь. Забывайте о проблемах и не бойтесь трудностей. Помните, что все в ваших руках, не бойтесь принимать серьезные решения и встречайте новую главу своей жизни - в ней не будет неудач и серых будней, от которых вы так устали.

Рыбы

Наберитесь смелости и начните бороться с негативом. Просто дайте отпор все событиям и обстоятельствам, которые мешают вам найти счастье. Пришло время многое переосмыслить, анализируйте и вспоминайте, какие события или проблемы неоправданно отняли у вас слишком много сил. 

Не позволяйте мелочам выбивать вас из колеи. Судьба дает вам шанс начать новую жизнь и поставить жирную точку в истории неудач. А потому не позволяйте себе опустить руки, черная "полоса" наконец-то заканчивается.

Близнецы

Не стоит терять веру в лучшее, ведь вскоре судьба вас осчастливит. Вы уверенно держали удар и пытались бороться со всеми обстоятельствами, которые мешали вам добиться желаемого. Однако теперь вам не придется плыть против течения и бороться за свое счастье.

Начинается новая жизнь, которая наконец-то наполнится радостью и весельем. Встречайте праздник на своей улице, а всем бедам и неудачам просто помашите рукой. Помните о том, что если вы правильно поступали в прошлом, то в будущем вас ждет большая награда.

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