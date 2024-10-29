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У трех знаков Зодиака начинается важный период. Кого с головой накроет счастье

Гороскоп до конца недели (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

До конца этой недели представители трех знаков Зодиака поймут, что удача на их стороне. Начинается очень важный и радостный период.

Кому сулит счастье гороскоп на неделю, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Spiritualify.

Телец

Впустите в свою жизнь чудеса и радость. Эта неделя подарит вам немало шансов на счастье. Однако не обойдется и без сложных вызовов, от которых вам не стоит отказываться. Начинайте сворачивать горы и не позволяйте себе отказываться от счастья из-за страхов.

Пришло время поймать заряд позитивной энергии, обязательно воспользуйтесь этим шансом. Говорите о своих чувствах и желаниях, делитесь мыслями и общайтесь с людьми.

Рыбы

Раскройте весь свой потенциал и не упустите редкую возможность. В вашей жизни начинается очень важный период, медлить и сомневаться точно не стоит. Позвольте Вселенной изменить мир вокруг вас.

Откажитесь от старых шаблонов и пробуйте что-то необычное. На этой неделе вы поймете, что удача любит тех, кто не боится прокладывать новые маршруты. Позвольте креативу привести вас к успеху.

Скорпион

Вас ждет период мощной трансформации. В ближайшие дни вы сможете принять правильное решение и распрощаться с проблемами. Выбор будет непростым, чем-то придется пожертвовать.

Однако будьте терпеливыми и мудрыми. Поступки, от которых зависит ваша судьба, должны быть осознанными. Только так вы совершите грандиозный рывок вперед и найдете счастье.

К слову, ранее уже появился Таро-гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака.

Помимо этого, мы рассказывали, каким знакам Зодиака повезет во вторник.

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