Зворушливий вчинок: наречені відмовилися від квітів на весіллі заради благої справи

Колаж (РБК-Україна)

На виручені гроші пара купила діткам взуття

Пара молодят з Ізмаїла Одеської області здійснили зворушливий, благодійний вчинок. Наречені вирішили відмовитися від квітів на своєму весіллі для того, щоб на зекономлені гроші допомогти нужденним сиротам.

Діма і Наташа попросили своїх гостей на весіллі не купувати їм квіти, а гроші кинути в коробку для того, щоб вони могли купити взуття потребуючим дітям в будинку малятка. Про цю історію розповіла "Фактам" керівник благодійного фонду "Берегиня" Дарина Гайдукевич. Волонтер зазначила, що ця історії реальна, а не вигадана.

Фото: Взуття, яку купила дітям пара (fakty.ua)

"Хочу з усіма поділитися, якими чудовими людьми є наші друзі. У травні у хлопців було весілля. Знаючи, що я працюю в сфері благодійності, Діма і Наташа звернулися до мене і попросили дізнатися, яка допомога потрібна на даний момент в нашому Будинку малятка. Виявилося, що малюкам катастрофічно не вистачає літнього взуття. Недовго думаючи, хлопці сказали всім своїм гостям: "Не даруєте нам на весілля квіти. Замість цього покладіть в бокс суму, яку розраховували витратити на букет". На боксі, у який кидали гроші, було написано: "Квіти — це добре, але ми купимо діткам взуття", — розповіла волонтер.

На гроші, які кинули в коробку гості, Діма і Наташа купили 20 пар взуття, попередньо дізнавшись у дитячому будинку, що і якого розміру необхідно. Ця історія не залишилася непоміченою і розійшлася по соцмережам з самими гарними відгуками та коментарями.

Як раніше ми писали, багатодітна мама з міста Сміла Черкаської області звинувачує адміністрацію дитячого садка в прямому вимаганні грошей у її сім'ї. При цьому у разі несплати дитини погрожували виключити з саду.

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