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Коли на Троєщині буде довгоочікуване метро: названі кінцеві терміни

Автор: Людмила Жукова

Інститут генплану Києва розповів, коли на Троєщині буде метро

Довгоочікуване метро на Троєщину має з'явитися через 5-7 років. Такі терміни озвучені на сторінці генплану Києва у Facebook. Планується, що Подільсько-Воскресенська лінія метрополітена буде проходити від житлового масиву Троєщина до Окружної дороги.

Її довжина складе 31 км і вона розтягнеться на 22 станції.

"Звести одночасно лінію метрополітену такої протяжності і з такою кількістю станцій в наших реаліях практично неможливо. Тому будівництво і запуск ПВЛ передбачається окремими пусковими комплексами", - сказано в повідомленні.

Протягом 5-7 років передбачається запустити перший пусковий комплекс, який складатиметься з 5 станцій (Райдужна, Труханів Острів, Суднобудівна, Подільська і Глибочицька).

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До 2040 року планують відкрити ще 12 станцій за такими адресами:

  • М. Цвєтаєвої;
  • Закревського М.;
  • С. Лифаря;
  • Драйзера Т.;
  • Маяковського;
  • Бульвар Перова;
  • Стальського С.;
  • Братиславська;
  • Затока Десенка;
  • Площа Перемоги;
  • Південний Вокзал;
  • Солом'янська площа.

Нагадаємо, що в грудні 2021 планують відкрити нові станції на Виноградар - "Мостицька" і "Проспект Правди".

Як ми розповідали раніше, в Києві будуватимуть три нових станції під мостом.

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