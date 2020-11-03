Коли на Троєщині буде довгоочікуване метро: названі кінцеві терміни

Довгоочікуване метро на Троєщину має з'явитися через 5-7 років. Такі терміни озвучені на сторінці генплану Києва у Facebook. Планується, що Подільсько-Воскресенська лінія метрополітена буде проходити від житлового масиву Троєщина до Окружної дороги.

Її довжина складе 31 км і вона розтягнеться на 22 станції.

"Звести одночасно лінію метрополітену такої протяжності і з такою кількістю станцій в наших реаліях практично неможливо. Тому будівництво і запуск ПВЛ передбачається окремими пусковими комплексами", - сказано в повідомленні.

Протягом 5-7 років передбачається запустити перший пусковий комплекс, який складатиметься з 5 станцій (Райдужна, Труханів Острів, Суднобудівна, Подільська і Глибочицька).

До 2040 року планують відкрити ще 12 станцій за такими адресами:

М. Цвєтаєвої;

Закревського М.;

С. Лифаря;

Драйзера Т.;

Маяковського;

Бульвар Перова;

Стальського С.;

Братиславська;

Затока Десенка;

Площа Перемоги;

Південний Вокзал;

Солом'янська площа.

Нагадаємо, що в грудні 2021 планують відкрити нові станції на Виноградар - "Мостицька" і "Проспект Правди".

Як ми розповідали раніше, в Києві будуватимуть три нових станції під мостом.