У нього троє дітей і він часто випивав з батьком Марійки Борисової: нові деталі про підозрюваного у вбивстві

В Херсонській області триває розслідування вбивства 7-річної Марійки Борисової . Дівчинка зникла 7 березня, і через чотири дні її тіло виявили в одному з недобудованих сараїв. За підозрою у скоєнні вбивства та зґвалтування дитини був заарештований 62-річний місцевий житель.

62-річний чоловік, якого підозрюють у скоєнні злочину, вже давно живе один. Відомо, що він був знайомий з батьком Марійки Борисової та проживав з батьками дівчинки в одному селі.

"У чоловіка, якого вчора заарештували, троє дітей. Два сини та дочка. Сини деякий час тому поїхали в Росію. Сам цей чоловік теж з Росії. Дочка живе десь в Україні. Вона теж доросла. Дружини я давно не бачив. Подейкують, що вона пішла від чоловіка і живе в іншому селі", - розповів чоловік на ім'я Олег.

Він додав, що особливими друзями з батьком загиблої дівчинки чоловік не був, через те, що у них велика різниця у віці. Батьку Марійки всього 30 років. Однак Олег визнав, що чоловіки іноді разом випивали.

"Батько дівчинки, хоч і розійшовся з її матір'ю, дітей своїх любив. Весь час балував їх: привозив подарунки або гроші давав. Знаю, що його поліція дуже серйозно допитувала. Але батька Маші просто не було в селі, коли зникла дівчинка", - повідомив місцевий житель.

Він розповів, що будинок підозрюваного розташований поруч з домом батька Марійки.

"Будинок, в якому він живе, поруч з будинком Машиного папи. Коли він приїхав з родиною з Росії в Щасливе, то купив квартиру у двоповерховому старому будинку. В тому будинку було багато порожніх квартир", - розповів Олег.

Він додав, що підозрюваний був хуліганським. Особливо, коли вип'є і міг затіяти бійку з будь-якого приводу.