Тринчер в слезах пожаловалась на проблемы со здоровьем перед сольным концертом: что известно

Певица Анна Тринчер, у которой на 1 ноября запланирован большой сольный концерт "У серці багато пожеж", рассказала в сети о серьезных проблемах со здоровьем.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.
Сначала Тринчер показала в Stories, что она поехала к врачу - к ЛОРу. Она пожаловалась на красное горло, из-за чего ей залили на связки разные лекарства.
Певица опубликовала видео со слезами на глазах, так как через 3 дня у нее запланирован концерт в столицы, билеты на который полностью раскуплены.
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Также ей пришлось отменить запланированные на сегодня репетиции. Тринчер отметила, что она принимает эту ситуацию, ни о чем не жалеет.
"Ваше тело реагирует на все. Настолько важно учиться его слышать. Работать с ним, снимать зажимы, так как когда начинаете болеть - уже нужно действовать экстренно", - рассказала она.
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Также певица отметила, что она не расстраивается. Но ей нужно ездить на заливки к фониатору и принимать много таблеток.
К слову, артистка даже опубликовала видео, чтобы показать, как происходят заливки.
Фолловеры певицы тут же принялись желать ей скорейшего выздоровления.
Тринчер - украинская певица и актриса, представительница Украины на песенном конкурсе "Детское Евровидение-2015", суперфиналистка восьмого сезона "Голос страны", участница второго сезона "Голос. Діти". Стала популярной после съемок в сериале "Школа".
Певица была замужем за блогером и бизнесменом Александром Волошиным. Их отношения продлились около 2-х лет.
Анна Тринчер и Александр Волошин (фото: instagram.com/annatrincher_official)