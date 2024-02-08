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Тринчер поставила на место россиянина на Бали. Эмоциональный разговор попал на видео

Певица обратилась к украинцам (фото: instagram.com/annatrincher_official)
Автор: Полина Иваненко

Певица Анна Тринчер, недавно вернувшаяся из отпуска на Бали, рассказала о встрече с россиянами. Как оказалось, артистка говорила с представителем страны-агрессора и с трудом сдерживала эмоции.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stories, которыми Тринчер поделилась в Instagram.

Что певица сказала россиянину

Тринчер показала фрагмент разговора с мужчиной, который общался на русском языке и называл себя поваром. Он дал понять, что услышал от певицы то, что не слышал от других украинцев. При этом артистка начала плакать и с трудом сдерживала слезы, объясняя мужчине свою позицию.

Тринчер рассказала о разговоре с россиянином (скриншот)

"Ибо они не в контексте. Они не видят смертей, они не собирают ребятам на машины, они не хоронят своих братьев", - говорила россиянину Тринчер.

 

Кроме того, Тринчер обратилась к украинцам. Она отметила, что за границей некоторые люди спокойно общаются с россиянами и молчат о войне. При этом певица отметила, что потом украинцы возвращаются домой и могут на себе ощутить последствия "дружбы" с представителями страны-агрессора.

"Украинцы за границей легитимизируют россиян. Они с ними общаются, помогают, дружат с ними, работают, спят, строят отношения. И потом возвращаясь домой, получают в свои дома российские ракеты", - пояснила певица.

Напомним, ранее уже стало известно, что Фарион публично оскорбила победительниц Нацотбора.

Кроме того, недавно мы рассказывали, что Мирошниченко признался, сколько заработал за участие в Нацотборе.

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