Тринчер поставила на место россиянина на Бали. Эмоциональный разговор попал на видео

Что певица сказала россиянину

Тринчер показала фрагмент разговора с мужчиной, который общался на русском языке и называл себя поваром. Он дал понять, что услышал от певицы то, что не слышал от других украинцев. При этом артистка начала плакать и с трудом сдерживала слезы, объясняя мужчине свою позицию.

Тринчер рассказала о разговоре с россиянином (скриншот)

"Ибо они не в контексте. Они не видят смертей, они не собирают ребятам на машины, они не хоронят своих братьев", - говорила россиянину Тринчер.

Кроме того, Тринчер обратилась к украинцам. Она отметила, что за границей некоторые люди спокойно общаются с россиянами и молчат о войне. При этом певица отметила, что потом украинцы возвращаются домой и могут на себе ощутить последствия "дружбы" с представителями страны-агрессора.

"Украинцы за границей легитимизируют россиян. Они с ними общаются, помогают, дружат с ними, работают, спят, строят отношения. И потом возвращаясь домой, получают в свои дома российские ракеты", - пояснила певица.