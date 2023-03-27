Держите отличные способы пользоваться пультом с "севшими" батарейками

Что делать, если в пульте сели батарейки?

Первый, очень популярный способ - просто поменять местами батарейки. Конечно, это лишь временное решение, которое сэкономит вам в краткосрочной перспективе время на их изменение. Но это иногда работает.

Есть хорошие новости, что в пульте от телевизора можно использовать и одну батарейку. Нужно оставить в пульте один старый источник питания и вставить один новый. Напряжение будет маленьким, но его хватит для появления инфракрасного сигнала. Однако, по закону сохранения энергии одна батарейка разрядится раньше, чем две или три.

Как восстановить батарейки в домашних условиях

Идея заключается в том, чтобы подключить аккумулятор павербанка к внутренним проводам пульта дистанционного управления. Чтобы зарядить батарею подключите к выводам блока питания полюсы — плюс к плюсу, минус к минусу. Обязательно следите за соблюдением полярности, иначе вместо того, чтобы зарядить, вы окончательно ее разрядите. В таком состоянии необходимо зарядить батарейку до тех пор, пока он не нагреется до температуры 50ºС.

Как уже отмечалось, требуется некоторая ловкость, чтобы проложить провода и успешно интегрировать новую батарею в пульт.

После завершения операции вы получите полную зарядку, даже не нуждаясь в запасных батареях.