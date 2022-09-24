Держите способ помыть стенки холодильника, чтобы они сияли: понадобится всего 2 минуты

Если стенки вашего холодильника пожелтели, есть безотказный прием, который позволит вам побороть эту проблему менее чем за две минуты.

Со временем на стенках холодильника может скапливаться грязь. Для их очистки нет необходимости использовать химические средства.

Что делать перед мытьем холодильника?

Прежде чем приступить к этой деликатной миссии, важно сначала отключить холодильник и достать продукты. Затем удалите оттуда полки.

Как отмыть желтые стенки холодильника?

Ваш холодильник используется для хранения овощей, блюд и различных продуктов, но он также является местом, где могут размножаться определенные бактерии. Вот почему важно очистить его. Поэтому с точки зрения гигиены важно регулярно размораживать и дезинфицировать его, чтобы устранить неприятные запахи. Также важно устранить желтый налет, появляющийся на его стенках.

Вам понадобится бутылочка с перекисью водорода, которая позволит отбеливать поверхности. Начните с того, что налейте немного уксуса в бутылку с распылителем, чтобы опрыскать пожелтевшие стенки.

Подождите две минуты, прежде чем чистить. Этот шаг необходим для преодоления желтого слоя на стенках холодильника. Затем насыпьте три столовые ложки пищевой соды в миску, добавьте перекись водорода, чтобы получить однородный препарат.

Полученной смесью натрите стены губкой для посуды и оставьте на 10 минут. Потом смойте губкой и наслаждайтесь чистотой.

Также с грязью на стенках холодильника поможет справиться простая пищевая сода. Растворите несколько ложек с теплой водой и протрите губкой грязные места. Наконец, промойте и высушите тканью из микрофибры. Стенки будут безупречны, а грязь устранена!

Как почистить уплотнитель холодильника?

Очень часто на уплотнении может быстро появиться плесень и грязь. Именно по этой причине его необходимо очищать, протирая губкой, смоченной в уксусе. Все, что вам нужно сделать, это промыть и высушить после этого.