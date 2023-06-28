"Держимся на руинах". Штурмовики из Марьинки рассказали о боях за почти уничтоженный город

Как идут бои за Марьинку

Герой сюжета - военнослужащий с позывным "Колобок". Он воюет с 2016 года. С тех пор не общается со своим отцом, который, по словам "Колобка", "имеет собственных тараканов по поводу русского мира".

Воин ВСУ откровенно рассказывает о боях за Марьинку (кадр с видео / Український Свідок)

Свой первый бой мужчина принял на Донбассе. Тогда он еще не знал, как на самом деле выглядит война. Колобок и его собратья, которым удалось выжить во время окружения, 15 км шли пешком в Лиман. Потом они выходили из окруженного города.

"Колобок" рассказал об особенностях работы своего штурмового подразделения.

"Мы универсальны. Если мы слышим, что противник снова пробует к нам лезть, то у нас все слаженно. Каждый знает, что ему делать. С подразделением повезло, никто не боится", - говорит он.

Во время одного из боев в Марьинке наши штурмовики обманули противника, имитируя штурм.

"Бросили дымовые гранаты, потом F1 - и начали кричать, что идем на зачистку. И начали работать из стрелкового оружия. Противник отошел", - вспоминает воин.

По словам бойца, бои в Марьинке не равные. Почему так?

"Мы работаем из стрелкового оружия, нам помогает артиллерия. А их танки выезжают на позицию и начинают бить с 20 метров, разбирать здания. После этого пробует идти их пехота. Марьинка - это город на руинах, здесь нет ни одного уцелевшего здания", - объясняет "Колобок".

При этом россияне продолжают уничтожать город всем доступным оружием: артиллерией, минометами, авиацией, фосфорными бомбами, противотанковыми ракетами. Минометы не умолкают ни на минуту.

Также, как отмечает "Колобок", россияне сбрасывают с дронов газовые снаряды. Если боец попадает под его действие, то выполнять боевое задание он больше не способен.

Но почему Марьинка, площадь которой составляет всего лишь несколько квадратных километров, так важна для ВСУ?

Дело в том, что Марьинка - это стальной щит для Курахового.

"Противника нужно сдерживать любой ценой. Ведь если начнутся бои в городе, то мы его потеряем", - говорит воин.

Этот материал был отснят раньше, но из соображений безопасности наших военных опубликован он только сейчас.