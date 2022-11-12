"Треугольник печали": почему нужно посмотреть комедию, победившую на Каннском фестивале

О чем "Треугольник печали"

Сюжет фильма, который выйдет в украинских кинотеатрах 8 декабря, разворачивается вокруг пары супермоделей, отправляющихся в путешествие на люксовой яхте.

Пассажиры судна – избалованные и сверхвлиятельные богачи, капитан – неуравновешенный и всегда пьяный циник. Это роскошное и "инстаграмное" путешествие оборачивается настоящей катастрофой.

5 интересных фактов о фильме

1. Мировая премьера "Треугольника печали" состоялась на Каннском кинофестивале, и завершилась 8-минутными овациями. Режиссер Рубен Эстлунд завоевал на фестивале "Золотую пальмовую ветвь" - второй раз подряд. Первую он получил в 2017 году за фильм с не менее "геометрическим" названием - "Квадрат". Так шведский кинематографист стал одним из девяти режиссеров, дважды получивших главную награду Канн за всю историю фестиваля.

Кстати, в "Квадрате" Эстлунд также насмехался над высшим обществом - тогда от сатирика досталось пафосному и блестящему миру современного искусства.

2. Международная пресса уже окрестила "Треугольник печали" одной из главных кинокомедий года: издание Time Out назвало фильм "идеальной комедией для нашего времени", Daily Mail - "подлинно смешным фильмом", а Variety - вообще "к ужасу смешным".

3. Приятный сюрприз ждет поклонников лент "Три билборда за пределами Эббинга, Миссури", "Народ против Ларри Флинта" и сериала "Настоящий детектив" - в фильме появится звезда этих произведений, трехкратный номинант на Премию "Оскар". Его роль в ленте не главная, но одна из ключевых – актер играет харизматичного капитана, вокруг которого возникнет не одна забавная ситуация.

4. Фильм понравился не только кинокритикам и синефилам, соблазненным артхаусом. Оценила его также широкая зрительская аудитория: рейтинг картины на платформе IMDb составляет 7,9, а средняя оценка пользователей Metacritic – 7,4.

5. Украинская премьера "Треугольника печали" состоялась на кинофестивале "Киевская неделя критики". Лента стала одним из главных событий фестиваля, которые привлекали больше внимания зрителей.