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Три знака Зодиака встретят свою судьбу уже на этой неделе!

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Вторник 28 марта 2023 06:30
Три знака Зодиака встретят свою судьбу уже на этой неделе! Любовный гороскоп на неделю (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на последнюю неделю марта 2023 расскажет про три знака Зодиака, которых ждет внезапная и судьбоносная встреча.

Об этом пишет SlovoFraza.

Овен

Представители этого знака Зодиака на этой неделе будут наслаждаться успехами в любовных делах.

Единственной проблемой может стать внезапная ревность, которая вероятно вызовет конфликты между Овнами и их партнерами. Необходимо научиться контролировать эмоции, хотя это может быть непросто.

Рак

У Раков на этой неделе, несмотря на неоднозначное положение планет, может быть много возможностей завести новые знакомства, включая романтические. Однако, важно не торопиться и проверять совместимость, так как возможны не лучшие варианты.

В целом вас ждет эмоционально насыщенная неделя, которая будет смешивать и позитивные и негативные эмоции.

Весы

У Весов, вероятно, будет больше удачи в любовной сфере, чем у других Знаков Зодиака.

Несмотря на то, что негативные аспекты планет могут вызвать некоторые неурядицы, страсти, интриги, непредсказуемость и ревность будут недолговечны. Это отличный период для поиска любви или для уединения и отдыха.

Ранее мы писали про 3 знака Зодиака, которым повезет прямо сейчас.

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