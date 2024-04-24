Три знака Зодиака столкнутся с кардинальными переменами. Их ждет начало чего-то нового

Переход Солнца в знак Тельца, который начался 19 апреля и продлится до 20 мая, внесет кардинальные перемены в жизнь представителей трех знаков Зодиака. Им стоит готовиться к тому, что сюрпризов и крутых виражей будет немало.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Spiritualify .

Телец

В вашей жизни наступил период личностного роста. Вы сможете раскрыть лучшую версию себя и услышать все свои тайные желания. Когда вы начнете себя ценить, перед вами откроются невероятные возможности.

Уже в скором времени вас ждет новая жизненная глава. И этот этап будет радостным, очень насыщенным и даже счастливым. Самое главное - не бояться перемен.

Лев

До 20 мая вам точно не придется скучать. Вас ждет грандиозный прорыв, вы сможете получить признание и похвалу. Однако успехи на работе не должны принуждать вас к еще большим стараниям.

Все дело в том, что вы рискуете "перегореть". Распределяйте все дела равномерно, не берите на себя слишком много. Обязательно находите время для отдыха и не жертвуйте собой ради кого-то другого.

Скорпион

Вас ждут крутые перемены. Они коснутся не только профессиональной сферы. Особая "перезагрузка" начнется в ваших отношениях с коллегами, друзьями, родственниками и даже с любимым человеком.

Вы сможете найти в себе дух авантюризма, которого вам так не хватало. И если вы готовы кардинально изменить свою жизнь, оставив в прошлом людей, которые мешали вам двигаться вперед - этот период максимально удачный.