Три знака Зодиака скажут "пока" всем неудачам. Ждите чудес уже в пятницу

Козерог

В эту пятницу вы сможете понять, что нужно делать дальше. И если вы уже давно топчетесь на одном месте, то теперь все изменится. Вас ждет невероятный прорыв, благодаря которому вы не просто добьетесь желаемого, а сделаете это быстро и очень эффектно.

Карты Таро сулят вам важные события. У вас наконец-то появится шанс все изменить и попрощаться с неудачами. Говорите "пока" всем проблемам, ведь они останутся в вашем прошлом. Пора начинать новую жизнь, и вы с этим справитесь.

Овен

Таро-гороскоп на 15 ноября советует вам собрать всю решимость. Вам придется принимать очень непростое решение. От него многое зависит, поэтому слушайте свое сердце, но не забывайте о том, что некоторые советы близких тоже заслуживают вашего внимания.

Вселенная будет на вашей стороне, а потому вы едва ли рискуете ошибиться. В целом, день будет очень удачным. В пятницу вы сможете многое понять и даже попробовать себя в каком-то новом и очень перспективном деле.

Весы

Карты Таро указывают на то, что в этот день вы можете услышать невероятные новости, которые заставят плакать, но лишь от счастья и радости. На вашем пороге могут оказаться люди, с которыми вы уже и не мечтали встретиться. И если между вами остались недомолвки - самое время зарыть топор войны.

Помимо этого, в пятницу вам стоит попрощаться с вредными привычками. В вашей жизни не появятся проблемы и неудачи, однако откажитесь от всего, что раньше тянуло вас на дно.