RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Три знака Зодиака получат то, о чем мечтали. Все изменится на глазах

Какие знаки Зодиака осчастливит Клубничное Полнолуние (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

После 22 июня, когда наступит Полнолуние, у представителей трех знаков Зодиака все кардинально изменится. Они будут получать то, чего так давно хотели.

У каких знаков Зодиака начнется новая жизнь, рассказывает РБК-Украина (проект Styer) со ссылкой на Spiritualify.

Овен

После Полнолуния вы можете оказаться в непростой ситуации. Скорее всего, эти испытания приведут к успеху, ведь все они окажутся проверкой на прочность. Но это еще не все.

После 22 июня вас ждут романтические приключения, в какой-то момент проблемы сойдут на нет. И ваша жизнь изменится, главное дождаться новой главы.

Телец

Клубничное Полнолуние поможет вам найти силы на глобальные свершения. И у вас появится возможность получить куда больше, чем вы отдаете. Наступит период тотального везения.

Вы сможете укрепить отношения с вашими родственниками, помириться с теми, кто вам дорог. Не бойтесь сделать первый шаг и зарыть топор войны. Ловите момент, удача не всегда будет к вам настолько благосклонной.

Стрелец

Пришло время многое переосмыслить. Полнолуние прольет свет на моменты, которые вы могли упускать. Проведите переоценку своих приоритетов и составьте новый план.

В вашей жизни наступят невероятные перемены, однако не забывайте о своей зоне комфорта. Постарайтесь балансировать, вам нужно не только работать над своей жизнью, но еще и заниматься сохранением душевного покоя.

К слову, ранее появился Таро-гороскоп на 22 июня.

Помимо этого, ранее стало известно, что четыре знака Зодиака получат шанс на счастье.

Читайте РБК-Украина в Google News
астроогіяГороскопАстрология