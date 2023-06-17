RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Три знака Зодиака, которым неожиданно повезет с деньгами уже сегодня-завтра

Гороскоп 2023 (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп обещает трем знакам Зодиака денежный успех уже в ближайшие выходные, то есть 17-18 июня. Астрологи дали важные советы каждому из везунчиков, как использовать по-максимуму благосклонность звезд.

Об этом пишет SlovoFraza.

Овен

Конец недели будет энергичным для Овнов. Вы будете чувствовать прилив сил и мотивации, чтобы достигать своих целей, в том числе финансовых.

Важно использовать это время для продвижения вперед и реализации своих проектов. Однако будьте осторожны, чтобы не истощиться. Позвольте себе немного отдохнуть и расслабиться - всех денег не заработаешь.

Телец

В конце недели принесет Тельцам возможности для улучшения финансовой ситуации. Вы получите шанс увеличить свой доход или вести успешные переговоры по финансовым вопросам.

Будьте внимательны к возможностям, которые могут возникнуть перед вами. Однако, не забывайте о своем здоровье, отдыхе и восстановлении.

Козерог

Для Козерогов конец недели может стать периодом концентрации на карьерных и финансовы вопросах. Вы можете почувствовать приток энергии и мотивации для продвижения вперед и преодоления препятствий, а это прямой путь к обогащению.

Будьте готовы к возможным вызовам и трудностям, но помните, что ваша настойчивость и усердие приведут к успеху.

Раньше мы писали, из каких женщин по знаку Зодиака выходят самые невыносимые свекрови.

Также читайте полный гороскоп на июнь 2023 года для всех знаков Зодиака.

Читайте РБК-Украина в Google News
астрологГороскопастрология