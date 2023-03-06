Три знака Зодиака, которых очень "любят" деньги

Дева

Практический знак, не привыкший жить на широкую ногу, но при этом Дева редко жалуется на отсутствие денег. Все дело в том, что этот знак всегда руководствуется здравым смыслом и никогда не пустится бездумно тратить деньги, повинуясь порыву.

Когда нужно накопить на большую покупку, как правило, Девы - те, кому это удается скорее всего. Не зря среди представителей этого знака много финансистов.

Скорпион

Хотя Скорпионы импульсивны, у них всегда есть чутье на места работы, проекты, где можно неплохо заработать. Кроме того, когда нужно принять важное финансовое решение, чаще всего интуиция поможет Скорпиону сделать правильный выбор, который принесет прибыль.

Ничего удивительного, что Скорпион быстро идет по карьерной лестнице и даже большие затраты не способны поколебать его материальную стабильность - он знает, где взять еще.

Овен

Удача не покидает Овна, когда дело касается денег. Они способны работать сразу за десять человек, и оплата за их труд соответствующая. Представители этого знака настолько любознательны, что готовы постоянно находиться в процессе обучения, что обеспечивает им преимущество перед конкурентами.

Из Овнов выходят хорошие руководители, готовые рисковать, что и помогает прорваться вперед всей команде. Можно сказать, что эти люди рождены побеждать.