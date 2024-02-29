Три знака Зодиака, которые будут ревновать ко всему: узнайте, кто это

Кто ревнует больше всего

В то время как ревность в определенной степени присуща всем знакам Зодиака, некоторые люди едва осознают, какие эмоции может вызвать это чувство, а другие постоянно живут с этой навязчивой чертой. В нашем астрологическом рейтинге по уровню ревности представлена тройка, которая не то, что не может не ревновать, а их ревность - разрушительна.

Скорпион

Скорпионы занимают первое место в нашем рейтинге, особенно Скорпионы-мужчины. Более того, Скорпион считается одним из самых эмоциональных знаков Зодиака. Влюбляясь, они отдают своим партнерам все, чтобы угодить.

Имея насыщенную жизнь, Скорпионы обожают сильные любовные чувства, даже если это означает развитие опасной ревности. Скорпионы даже могут стать манипуляторами, к большому недовольству своего партнера.

Рак

Менее ревнивы Раки. Но даже незначительная фраза может их спровоцировать. Их ревность обусловлена прежде всего эмоционально чувствительной натурой, они очень оберегают свое близкое окружение. Однако эта чрезмерная заботливость и опека может удушить.

Из-за восприятия случайных действий на свой счет, Раки постоянно нуждаются в успокоении и открытом общении. А когда им больно, они переходят в пассивно-агрессивный режим.

Лев

Как и их руководящая планета Солнце, этот огненный знак стремится сиять, и всякий, кто не дарит свое внимание Львам, столкнется с их огненным темпераментом. За фасадом уверенности и независимости скрывается человек, боящийся быть брошенным и измены - что разжигает ревность.

С другой стороны, Львы прекрасно умеют подбадривать своих друзей, чтобы они добились успеха в жизни - но стремятся оставаться в центре внимания.