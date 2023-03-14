Три женских вопроса, которые раздражают почти любого мужчину: что не стоит спрашивать

Самые гармоничные и крепкие отношения могут испортить вопросы, которые партнеры часто задают друг другу. Порой женщины не могут понять, почему мужчина испытывает дискомфорт и злится от, казалось бы, самого простого вопроса.

Оказалось, что у мужчин есть твой топ-3 тем, которые они не любят обсуждать. Что не стоит спрашивать у мужчин - читайте ниже.

О чем ты сейчас думаешь?

Мужчины по своей сути - однозадачные. В этом нет ничего обидного или страшного, это простое отличие мужского мозга от женского. Мужчина думает об одной задаче, потом переходит к следующей, а женщина обычно думает одновременно сразу о нескольких вещах.

Поэтому, если мужчина сосредоточенно смотрит футбол или работает строительным инструментом, то не стоит садиться рядом и с заинтересованным видом спрашивать: "А о чем ты сейчас думаешь?"

Мужчины, как правило, в этот момент не думают, они заняты процессом. И тем более не стоит надоедать таким вопросом, если мужчина чем-то расстроен или рассержен. Дайте ему прожить сложный момент наедине и не доводите до точки кипения.

Ты точно мне не изменяешь?

Вот на какой ответ вы рассчитываете в этот момент? Если у него есть грех за душой - он точно не признается в этом в ответ на этот вопрос. А если повода такое спрашивать у вас нет и ваш партнер чист, как слеза - это сигнал к тому, что вы ему не доверяете. И это может вызвать целую палитру негативных реакций - от злости до обиды.

Частые вопросы на тему верности обычно раздражают мужчин и вызывают чувство дискомфорта. Если вы вместе уже давно и у вас нет поводов для таких подозрений, то лучше забудьте о таких вопросах. Если есть подозрения - то понаблюдайте за поведением мужчины, его отношением к вам и, если все факты указывают на измену - попробуйте поговорить честно и откровенно.

Я толстая? Скажи мне правду (Я красивая?)

Этот вопрос мужчины считают провокацией и абсолютно правы. Женщина хочет услышать комплимент и уверения, что она не изменилась, красива, желанна и привлекательна. Но фокус в том, что для мужчины любимая женщина - всегда стройна, красива и привлекательна.

Некоторые неосторожные личности могут всерьез попытаться обсудить изменения во внешности женщины. И это грозит очень неприятными последствиями - от ссоры и обиды до разрыва. Если вы знаете, что прибавили в весе, то не стоит заводить такой разговор в принципе, если не готовы услышать правду.