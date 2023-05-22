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Три важных правила каждого огородника: соблюдайте их, и соседи будут завидовать вашему урожаю

Три важных правила для получения хорошего урожая (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Для хорошего урожая на самом деле нужно не так уж и много - хорошая рассада или правильно подобранный сорт, отличный полив и удобрение для земли. Ну и немного сил, а также времени хозяев огорода.

А еще строгое соблюдений трех важных правил опытных огородников. Каких именно - читайте в материале ниже.

Проверяем прогноз погоды

Для посадки, удобрения, окучивания, прореживания и прочих работ на огороде огромное значение имеет погода.

Например, картофель не любит холод, сильную жару, дождь и даже сильную пасмурность. Идеально для посадки этого овоща - чистое небо, умеренное тепло и отсутствие осадков.

Комфортно на огороде должно быть не только вам, но и вашим растениям - при соблюдении этого правила будьте уверены, что урожай будет на зависть соседям.

Плотная трапеза перед выходом на огород

Вы удивитесь, но оказывается, ваше состояние сытости или голода имеет большое значение для работы на огороде. Высаживать растения на голодный желудок - плохая примета.

А в сочетании с тем, что вы не выспались, раздражительны, чувствуете себя уставшими - тем более. Не стоит и переедать - это будет мешать работать на грядках.

Опытные огородники считают, что нельзя сажать растения в плохом настроении, когда вы злитесь или с кем-то поссорились. Самое лучшее - плотный завтрак, хорошее настроение, приятные мысли о будущем урожае.

В грозу сидите дома

Если на улице дождь и гроза - не трогайте свои грядки. Многие планируют посадку картофеля или приехали на дачу на выходные и не хотят терять время, поэтому выходят работать в любую погоду. А делать этого категорически не стоит.

Мало того, что работать на огороде в такую погоду небезопасно, это еще и лишит вас урожая. Относитесь к земле и растениям с уважением, дайте грунту просохнуть, применяйте правила посадки - и ваш огород будет вас всегда радовать.

Кстати, ранее мы писали о том, как получить большой урожай на маленьком участке земли.

А еще рассказывали о том, чем нужно подсыпать свеклу, чтобы получить хороший урожай.

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