Три сильные молитвы на Вербное воскресенье для здоровья и защиты детей

Мощная молитва о защите детей

"Всемогущий Боже! Вручаю своих детей Твоей всемогущей опеке и охране. Убереги их, Господи, от всего, что может причинить вред их здоровью и подвергнуть их опасности, смерти. Но прежде молю Тебя, Отец, охраняй их от опасностей, что угрожают их душам."

"Отвращай, Боже, Своей всесильной Рукой от моих детей все, что может иметь злое влияние на их невинные сердца или стать для них поводом ко злому. Береги, Боже, моих деточек от греха. Пошли, молю Тебя, Своих святых ангелов, чтобы берегли моих детей на жизненном пути. Всемогущий Боже и Отче, веди счастливо моих детей через все земные опасности и бури и допусти, чтобы они дошли до пристани спасения! Аминь".

Молитва для освящения вербы

"Господи Боже наш, сидящий на херувимах, Ты поднял силу Твою

И послал Единородного Сына Твоего,

Господа нашего Иисуса Христа, спасти мир крестом,

Погребением и воскресением Своим

Его, пришедший в Иерусалим

На свободные страдания, сегодня люди,

Сидящие во тьме и тени смертной встретили,

Взяв, как флаг воскресенье, ветви деревьев

И ветки пальмы.

Сам, Господи, сохрани и спаси и нас,

Что эти ветви по примеру тех

В этот предпраздничный день несем в руках.

Чтобы, как народы и дети восклицали Тебе

Осанна! - так и мы в песнях и пении духовных

Достигли животворного трехдневного воскресенья

В этом Самом Христе Иисусе, Господе нашем.

С Ним Ты благословен с Пресвятым и Благим,

И Твоим Животворящим Духом, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь".

Молитва о защите

"Призываю Высшие Силы, услышьте мою просьбу и придите ко мне на помощь. Прошу, даруйте свое благословение Рабам Божиим. (Перечисляйте имена всех, за кого молитесь).

Защитите их от бед и несчастий, укройте своими Крыльями от врагов и завистников. Наполните их Силой Небесной, чтобы они несли в мир добро и процветание, пребывая в здравии. Аминь".