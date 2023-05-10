RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Три серьезных звоночка, что вам пора менять работу: обратите на них внимание

Когда нужно менять место работы (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Психологи советуют менять работу каждые 5-7 лет. По их словам это поможет вам не засиживаться на одном месте, органично развиваться в своей сфере и карьерно расти. Однако бывают случаи, когда место работы нужно сменить раньше пяти лет.

Об этом написала психолог Ольга Бондар на своей странице в Instagram.

Работа отнимает у вас энергию

В современном мире люди очень много времени уделяют работе. Это как минимум 40 часов в неделю, которые вы потенциально могли уделить своему хобби, семье, уходу за собой и т.д. Поэтому ваша работа в первую очередь должна доставлять вам удовольствие и интересовать вас.

Если же вы чувствуете, что ваши рабочие обязанности начинают надоедать, забирать слишком много энергии и не предоставлять ее, стоит задуматься. Сначала можно взять отпуск и подумать, как бы вы хотели двигаться дальше. Если после отпуска ничего не изменится, попробуйте найти другую деятельность.

Фото: instagram.com/olhabondar.blog

Вам не хочется профессионально развиваться

Когда человек "горит" тем, что он делает, ему хочется получать новые знания и использовать их на практике. Это говорит о заинтересованности в своем деле и о страстном желании достигать новых высот.

Однако отсутствие такого желания может свидетельствовать о том, что пора двигаться в другом направлении. Однако следует отметить, что нежелание развиваться может зависеть и от других факторов. Поэтому учтите каждый из них перед принятием решения.

Фото: instagram.com/olhabondar.blog

Вы делаете, потому что нужно

Как мы сказали выше, работа должна доставлять вам удовольствие. Поэтому работать через "надо" и "не могу" - плохая идея, которая в итоге приведет к выгоранию.

Конечно, романтизировать профессии не стоит, потому что у них есть свои подводные камни, да и просто сложные дни никто не отменял. Однако, вся ваша занятость не должна быть сплошным сложным днем.

Фото: instagram.com/olhabondar.blog

Раньше мы рассказывали, кто по закону Украины может работать дистанционно.

Читайте также, почему работодатели достаточно часто не указывают размеры зарплат в вакансиях.

Читайте РБК-Украина в Google News
порадиработа в Украине