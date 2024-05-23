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Три года не могла есть и постоянно рвала: во Львове у ребенка нашли врожденную аномалию

Львов, Четверг 23 мая 2024 14:45
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Три года не могла есть и постоянно рвала: во Львове у ребенка нашли врожденную аномалию Во Львове спасли ребенка с врожденной аномалией (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Во Львове врачи обнаружили причину, которая в течение трех лет заставляла 8-летнюю девочку страдать. В частности, каждый раз после еды ее мучила рвота.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Первого медицинского объединения Львова.

Когда начались проблемы

У третьеклассницы Василинки Приступы из Львовской области проблемы с желудком начались еще в садике. Девочка время от времени жаловалась на боли в животе, ее постоянно тошнило.

Однако, когда Василине было 5 лет, эти симптомы участились и она вообще начала отказываться от еды.

Мама забила тревогу и повела дочь на обследование. Однако ни анализы, ни УЗИ не указали на причину такого самочувствия.

Когда Василинка пошла в школу, родители заметили, что ко всему их девочка еще и отстает от сверстников в физическом развитии.

За учебу в первом классе - вообще не подросла. В то же время боли в животе и рвота только усиливались.

Однажды ребенок оказался в больнице с обезвоживанием. Медики обнаружили, что у маленькой пациентки аномально большой желудок. Он растянулся настолько, что опустился до тазовых костей ребенка.

Три года не могла есть и постоянно рвала: во Львове у ребенка нашли врожденную аномалиюТри года не могла есть и постоянно рвала: во Львове у ребенка нашли врожденную аномалию8-летняя Василиса (фото: facebook.com/1tmolviv)

Восемь лет не могли найти причину

После обследования врачи обнаружили, что у ребенка врожденная аномалия, парализующая работу желудочно-кишечного тракта. В результате еда очень плохо проходила в кишечник, задерживалась в желудке и растягивала его.

Заведующий хирургическим отделением Денис Коноплицкий рассказал, когда места в желудке уже не оставалось, то ребенок начинал рвать.

По словам врача, единственным способом помочь Василине была хирургическая коррекция аномалии.

Оперировали ребенка наименее травматичным способом - лапароскопически. Через пять проколов по 5 мм каждый хирурги отделили двенадцатиперстную кишку от окружающих тканей, повернули ее в более вертикальное положение и опустили ниже сосудов, что ее сжимали.

Операция длилась около трех часов и прошла удачно.

Сейчас Василинка уверенно выздоравливает, она уже нормально ест, хорошо себя чувствует и мечтает, что сможет записаться на секцию легкой атлетики.

Три года не могла есть и постоянно рвала: во Львове у ребенка нашли врожденную аномалиюТри года не могла есть и постоянно рвала: во Львове у ребенка нашли врожденную аномалиюВо Львове спасли ребенка с врожденной аномалией (фото: facebook.com/1tmolviv)

Ранее мы сообщали, что во Леве спасли ребенка, который родился с такой же опухолью, как и ее мама 32 года назад.

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