Три года не мог глотать пищу: во Львове медики спасли парня с редким заболеванием

Ахалазия пищевода - это редкая болезнь, которая характеризуется рвотой и проблемой с проглатыванием пищи. Она может быть врожденной или приобретенной из-за стресса.

По словам врачей, у 15-летнего Даниила нарушение глотания проявлялось задержкой еды за грудиной, поэтому для облегчения прохождения пищу ему приходилось совершать усиленные глотательные движения, запивая пищу большим количеством воды. Так ребенок жил целых три года.

Во Львове спасли 15-летнего парня, который три года не мог глотать пищу (facebook.com/OHMATDYTLVIV)

Торакальный хирург Олег Ленов рассказал, что это заболевание может привести к нарушениям в развитии и дефиците веса. Также рвота нередко осложняется попаданием пищи в дыхательные пути и развитию легочных осложнений (бронхита и пневмонии).

Ребенку врачи провели КТ-обследование, где и обнаружили данное заболевание. Поэтому было принято решение провести сложное оперативное лечение - кардиомиотомию с эзофагокардиофундопликацией, а именно хирурги рассекли мышцы пищевода.

После успешной операции ребенок может снова нормально глотать пищу.

Во Львове спасли 15-летнего парня, который три года не мог глотать пищу (facebook.com/OHMATDYTLVIV)