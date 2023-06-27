Диетолог назвал три продукта, которые не стоит есть летом, если хотите похудеть

Сахар

Прежде всего следует отметить, что речь идет о сахаре в выпечке, мороженом и других десертах. Сюда же входят сладкие напитки и завтраки. Кстати, часто рекламируемые магазинные смузи также являются "сахарными бомбами", поэтому лучше их делать самостоятельно.

Однако не забывайте, что сахар есть и в ягодах, и во фруктах. Их, конечно, употреблять в пищу можно, ведь это полезно для организма. Однако желательно это делать после основного приема пищи.

Углеводы и крахмал

Сведите к минимуму крахмалистые углеводы: хлеб, макаронные изделия, картофель и белый рис. Вы можете их употреблять, но не часто и учитывая в дневную норму калорий.

Если хотите заменить эти продукты более полезными, перейдите на цельнозерновой хлеб и каши (булгур, дикий рис и гречка).

Обработанная еда

В этот перечень входят куриные наггетсы, гамбургеры, чипсы, пицца, хот-доги, энергетические батончики и т. д. Это то, что даст вам мгновенный взрыв энергии, но совсем скоро вы снова захотите есть.

В такой пище слишком много углеводов, жиров и сахара, которые точно не пойдут на пользу вашему похудению.

Гораздо лучше выбирать что-то, что надолго вас насытит. Если говорить о завтраке, то яйца в этом случае станут самым лучшим вариантом.

Обед и ужин можете выбирать в зависимости от своих предпочтений, дневной нормы калорий и питательности, но не забывайте, что это не должен быть фаст-фуд.