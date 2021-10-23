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Було три пістолети, і Болдуїну дали з бойовими патронами: нові факти про вбивство українки

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Субота 23 жовтня 2021 10:42
Було три пістолети, і Болдуїну дали з бойовими патронами: нові факти про вбивство українки Колаж РБК-Україна: у суді розповіли, як у Алека Болдуїіна виявилася вогнепальна зброя
Автор: Володимир Костирін

У протоколі суду американського Санта Фе у справі про вбивство Алеком Болдуїном українки Галини Гатчинс на зйомках фільму "Іржа", а також поранення режисера Джоуела Соузи вказується, що голлівудський актор не знав про те, в реквізитному пістолеті були бойові патрони.

Про це пише Associated Press.

В оприлюдненому документі йдеться, що помічник режисера мимоволі вручив Болдуїну заряджену вогнепальну зброю і запевнив, що її можна безпечно використовувати всього за кілька хвилин до фатального пострілу.

Насправді ж пістолет був заряджений бойовими патронами, і коли 63-річний актор натиснув на спусковий гачок, він смертельно поранив Галину. Режисер Соуза стояв позаду оператора, і теж був поранений, але легко.

Офіс шерифа округу Санта-Фе отримав ордер у п'ятницю, щоб слідчі могли задокументувати місце події на ранчо за межами міста, де сталася стрілянина. Правоохоронці повинні були оглянути закривавлений костюм Болдуїна, зброю, з якої був зроблений постріл, інші реквізити та патрони, а також будь-які наявні відеозаписи.

Пістолет був одним з трьох, які зброяр вестерну Ханна Гутьєррес встановила на візку біля дерев'яної будови, де розігрувалася сцена.

Було три пістолети, і Болдуїну дали з бойовими патронами: нові факти про вбивство українки

Місце події - на зйомках фільму "Іржа" біля Санта Фе (фото: Roberto E. Rosales/Albuquerque Journal)

Помічник директора Дейв Холлс витягнув пістолет з візка і передав його Болдуїну, не підозрюючи, що зброя була заряджена бойовими патронами, розповів детектив.

Гутьєррес зняла гільзу з пістолета після стрільби та передала зброю поліції.

За словами сценаристки фільму Мемі Мітчелл, вона стояла поруч з Гатчинс, коли її застрелили.

Було три пістолети, і Болдуїну дали з бойовими патронами: нові факти про вбивство українки

Уродженка України Галина Гатчинс, оператор-постановник фільму "Іржа" (фото: Adam Egypt Mortimer via AP)

"Я вибігла, зателефонувала до служби 911 і сказала: "Надішліть всіх, відправте всіх"... Ця жінка загинула на початку своєї кар'єри. Вона була незвичайною, рідкісною, дуже рідкісною жінкою", - каже вона.

Мітчелл додала, що разом з іншими члени знімальної групи була присутня на приватній поминальній службі в п'ятницю ввечері в Санта-Фе.

Болдуїн назвав вбивство "трагічною випадковістю".

"Немає слів, щоб передати мій шок і печаль з приводу трагічної події, що забрала життя Галини Гатчинс, дружини, матері і нашої колеги, якою ми глибоко захоплювалися. Я повністю співпрацюю з поліцейським розслідуванням. Моє серце болить за її чоловіка, їхнього сина і всіх, хто знав і любив Галину", - написав Алек у своєму Twitter.

Було три пістолети, і Болдуїну дали з бойовими патронами: нові факти про вбивство українки

42-річна Галина Гатчинс отримала смертельне поранення на зйомках і померла в лікарні (фото: Jack Caswell via AP)

Ніяких звинувачень пред'явлено не було, і представник шерифа Хуан Ріос зазначив, що Болдуїну дозволили подорожувати.

"Він вільна людина", - додав правоохоронець.

В трагедии на съемках фильма с Болдуином найден мистический след

Алек Болдуїн на зйомках "Іржі" (фото: instagram.com/alecbaldwininsta)

Раніше ми розповідали, ким була Галина Гатчинс, яка загинула на зйомках вестерну у Нью-Мексико.

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Алек Болдуин
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