Три помилки при лікуванні застуди: лікарі розповіли, що не можна робити

Застуда (фото: freepik.com)

Експерти розповіли, що не можна робити при лікуванні застуди

Настала осінь, а з нею і сезон застуд, які нікуди не поділися, незважаючи на пандемію коронавірусу. Є поширені народні методи, які багато хто дотепер використовує, коли хворіють. Але, як виявляється, ці методи ніколи не тестувалися, а просто передавалися на словах з року в рік. Про це пише "Голос".

Перше, що завжди рекомендують - це пити гарячий чай у великих кількостях, додаючи туди лимон, варення та різні трави. Під час ГРВІ дійсно рекомендується багато пити для активного "вимивання" вірусів і токсинів (продуктів розпаду вірусів). Але йдеться про воду або компоти і морси без цукру. До речі, у чаї міститься кофеїн і таніни, а вони сприяють затримці рідини в організмі. Найкраще при застуді пити звичайну воду без газу і морси без цукру.

Друга рекомендація - це спожити якомога більше вітаміну С всередину. Це не завжди корисно для організму. Для початку потрібно проконсультуватися з лікарем. З одного боку, вітамін С дійсно є потужним антиоксидантом і допомагає захищати клітини від дії продуктів розпаду вірусів. З іншого — приймання монопрепаратів вітаміну С у надмірних дозах може мати небажані наслідки для всього організму.

Третя народна рада - це при застуді прийняти гарячу ванну або парити ноги. Якщо ви так зробите - то піднімете температуру тіла. Ніякий гарячий душ і навіть сауна не можуть серйозно вплинути на температуру внутрішніх органів і тим більше запустити масштабне вироблення особливого білка — інтерферону, необхідного для справжньої боротьби з вірусами.

Раніше повідомлялося, що медик назвав головне відміну коронавірусу і грипу від сезонної алергії.

Також ми писали про те, що нещодавно вчені назвали нові симптоми коронавірусу, які з'являються не у всіх.