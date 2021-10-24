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Український лікар попередив про колапс через коронавірус: "у нас катастрофа!"

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Неділя 24 жовтня 2021 15:18
Український лікар попередив про колапс через коронавірус: "у нас катастрофа!" Колаж РБК-Україна: коронавірус в Україні досягає колапсу
Автор: Світлана Мащенко

В Україні катастрофічна ситуація з коронавірусом, і якщо приріст нових хворих буде йти такими ж темпами, медичну систему чекає колапс вже через два тижні.

Таку заяву зробив Тарас Жиравецький.

"У нас катастрофа по госпіталізаціях - 5924 за добу це новий рекорд! Нових випадків більше 20000, летальних 386, але якщо лікарні будуть такими темпами заповнюватися, буде колапс за 10-14 днів", - запевняє головлікар одного з діагностичних центрів Львова.

За його словами, ні медиків, ні ліжок не вистачить. Тому потрібно розробляти новий план зупинки хвилі, оскільки вакцинацією вже цього зробити не вдасться. А от чи є такий план, питання, каже медик, - риторичне.

Жиравецький каже, що подібна картина зараз спостерігається в Британії, де з'явився новий штам. Зараз там думають про повернення до жорстких карантинних обмежень.

"Зараз до речі (в Британії. - Ред.) з появою нового штаму Дельта плюс зафіксували збільшення госпіталізацій, летальних випадків і нових випадків за минулий тиждень і думають повертатися до жорстких карантинних обмежень", - додав медик.

Раніше Тарас Жиравецький також зробив заяву про COVID-вакцинацію, розповівши, що навіть щеплення не дає гарантії від зараження і важкого перебігу хвороби.

Нагадаємо, що в Україні щодня фіксується понад 20 тисяч нових випадків вже кілька днів поспіль. 20 жовтня було встановлено абсолютний рекорд за новими хворими та смертями - 22 415 і 546 відповідно.

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