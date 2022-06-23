Три напої, які категорично не можна пити в спеку
Спека, тобто вплив високих температур, може збільшити ризик декількох серцевих захворювань. Щоб звести до мінімуму ризик перегріву, в жарку погоду краще уникати вживання трьох напоїв.
Про них експерти розповіли у виданні Express.
Що призводить до теплового удару
Перегрів зазвичай виникає в результаті тривалих фізичних навантажень при на спеці і сонці. Це збільшує ризик потенційно смертельних теплових ударів.
До того ж три напою можуть посилити проблему, перешкоджаючи проходженню води з травної системи в кровотік. Саме зневоднення призводить до теплового удару і виснаження організму.
Щоб знизити ризик серцевих ускладнень, експерти рекомендують пити щонайменше вісім унцій води кожні 20 хвилин у спекотну погоду.
"Ніколи не чекайте, поки вам захочеться пити", - розповів доктор Берштейн.
Які напої не можна пити в спеку
Медики повідомляють, що солодка газована вода і фруктові соки можуть уповільнити надходження води з травної системи в кровотік. Також в спеку категорично протипоказаний алкоголь.
"Хоча дослідження обмежені, деякі дослідження показали, що надмірне вживання алкоголю може підвищити ризик теплового удару в жарку погоду", - запевняють лікарі.
Відомо також, що деякі ліки становлять небезпеку при підвищенні температури повітря.
Наприклад, бета-блокатори уповільнюють серцебиття і перешкоджають здатності серця циркулювати кров досить швидко для ефективного теплообміну.
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