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Три надежных приложения для удаленного доступа к вашему компьютеру

Три инструмента, которые позволят вам управлять компьютером на расстоянии (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Удаленный доступ к вашему компьютеру может быть полезен в самых разных ситуациях: от работы с важными файлами на расстоянии до помощи близким с техническими вопросами. Современные приложения позволяют быстро и безопасно подключаться к компьютеру из любой точки мира.

Про три проверенных приложения, которые помогут управлять вашим компьютером удаленно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий в мире сайт по технологиям и жизненным советам Lifehacker.

Chrome Remote Desktop 

Chrome Remote Desktop от Google остается одним из лучших способов доступа к одному компьютеру с другого ПК. Он быстрый, простой и бесплатный, а также существуют мобильные приложения для Android и iOS. С небольшой предварительной настройкой на компьютере, к которому вы хотите получить доступ в будущем, все работает довольно гладко. 

Сначала используйте Google Chrome, чтобы перейти на портал Chrome Remote Desktop на вашем компьютере, войдите в свою учетную запись Google, если вы еще этого не сделали, затем нажмите "Access my computer". 

Нажмите "Turn on" в разделе Set up remote access и следуйте инструкциям. Вам нужно будет ввести имя для вашего компьютера, чтобы помочь вам идентифицировать его, и PIN-код для управления доступом. 

После этого оставьте Chrome запущенным на вашем компьютере. Когда вам понадобится доступ, откройте приложение Chrome Remote Desktop на вашем телефоне, и как только вы войдете в свою учетную запись Google, ваши доступные компьютеры должны быть перечислены в верхней части вкладки Remote Access. Нажмите на любой из них, чтобы подключиться. 

Подключение через удаленный рабочий стол Chrome (фото: Lifehacker)

TeamViewer 

Как и Chrome Remote Desktop, TeamViewer - это эффективный инструмент удаленного доступа для рабочего стола, который также имеет мобильные приложения: для Android и для iOS.  

Все это бесплатно для личного, некоммерческого использования. Опять же, вам сначала нужно выполнить некоторые настройки и конфигурации на компьютере, к которому вы подключаетесь, прежде чем вы сможете использовать свой телефон. 

Перейдите на сайт TeamViewer, чтобы получить клиент для ПК для Windows или macOS, затем запустите программу установки и следуйте инструкциям, чтобы все настроить (включая бесплатную учетную запись TeamViewer, если у вас ее еще нет).  

В клиенте щелкните значок "Домой" на панели инструментов слева, затем запишите данные "Connect with ID" справа. 

Оставьте компьютер и TeamViewer включенными, пока вы отсутствуете. Вы можете использовать мобильное приложение TeamViewer для подключения: вам нужно будет войти в свою учетную запись TeamViewer, подтвердить, что ваш телефон является доверенным устройством, с помощью ссылки, отправленной по электронной почте, затем использовать данные идентификатора и пароля, которые вы записали в TeamViewer на рабочем столе.  

Вы увидите отдельные параметры для удаленного управления и передачи файлов, поэтому выберите тот, который вам нужен.

Подключение из TeamViewer (фото: Lifehacker)

Zoho Assist 

Наконец, еще есть Zoho Assist. Как и TeamViewer, он в основном нацелен на бизнес и профессионалов, но если вам не нужно много дополнительных наворотов, а просто нужно время от времени заходить на компьютер с телефона - то для индивидуальных пользователей доступен бесплатный план. 

Первым шагом в настройке является переход на сайт Zoho Assist, регистрация учетной записи Zoho и запуск веб-интерфейса для настольного компьютера.  

Если затем перейти на вкладку "Автоматический доступ" и нажать "Добавить устройство", можно установить необходимое программное обеспечение для Windows или macOS и начать работу. 

Все, что требуется, - это установить приложение Zoho Assist для Android или iOS. Пока вы входите в систему, используя ту же учетную запись Zoho, приложение должно автоматически распознать сеанс, который вы начали на своем компьютере, и подключиться к нему.  

Переключитесь на вкладку "Unattended Access", а затем нажмите "Connect" рядом с компьютером, к которому вы хотите получить доступ, чтобы увидеть его на экране телефона. 

Подключение через Zoho Assist (фото: Lifehacker)

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