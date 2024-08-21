Как исправить неполадки на чужом компьютере через удаленный доступ: 4 инструмента

Исправление неполадок на чужом компьютере может стать настоящим вызовом, особенно если вы находитесь далеко от него. К счастью, современные технологии предлагают удобные решения для удаленного доступа, позволяющие быстро и эффективно устранить проблемы.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge .

Быстрая помощь на Windows

Windows имеет свой собственный базовый инструмент удаленного доступа, называемый Quick Assist, который очень легко использовать. Если обе участвующие стороны используют настольную операционную систему Microsoft, это один из лучших вариантов.

На компьютере, с которого вы подключаетесь:

Найдите "Quick assist" в меню "Пуск" и запустите приложение

Нажмите "Помочь кому-то" и войдите в свою учетную запись Microsoft

На экране появится код безопасности, который вам нужно сообщить другой стороне в течение десяти минут

На компьютере, который нужно починить:

Откройте меню "Пуск", найдите "quick assist" и запустите приложение

В разделе "Получить помощь" введите код, сгенерированный на другом конце, и нажмите "Отправить”

Поставьте галочку, подтверждающую, что вы понимаете риски безопасности, затем нажмите "Разрешить"

Через несколько мгновений соединение будет установлено

По умолчанию это только совместное использование экрана, но вы можете нажать "Запросить управление", если вам нужно управлять мышью и клавиатурой (и это необходимо будет подтвердить на другом конце).

Если вы занимаетесь устранением неполадок, в верхней части окна Quick Assist вы увидите значки для рисования аннотаций на другом экране и открытия окна текстового чата, которые могут быть полезны для решения проблемы. Соединение может быть завершено на любом конце просто путем закрытия Quick Assist.

Для быстрой помощи требуется только код (фото: The Verge)

Удаленный доступ к Mac

Если вы используете Mac, у вас есть возможность заплатить 80 долларов за официальное профессиональное приложение Apple Remote Desktop или использовать более простое средство совместного использования экрана, встроенное в приложение Messages.

Apple также имеет собственное приложение Screen Sharing, но оно работает только если оба устройства находятся в одной сети.

Сеанс может быть инициирован как с компьютера, который будет просматриваться и/или контролироваться, так и с компьютера, с которого вы будете просматривать и/или контролировать.

Откройте приложение "Messages"

Начните или откройте разговор с вашим контактом

Нажмите кнопку информации (маленький символ "i") в верхнем правом углу

Выберите "Поделиться", далее “Пригласить поделиться экраном” (если этот контакт помогает вам) или “Попросить поделиться экраном” (если вы оказываете помощь)

Подтвердите запрос на подключение на другом Mac

Оба конца соединения окажутся в приложении Screen Sharing

Изначально (предполагая, что вы тот, кто помогает), вы сможете только просматривать экран другого компьютера; выберите "Вид", затем “Запросить режим управления”, если вам нужно также взять управление над другим компьютером. Это необходимо будет подтвердить на другом конце.

Одновременно с совместным использованием экрана будет запущен аудиозвонок FaceTime, чтобы вы и ваш контакт могли обсудить любую проблему.

Нажмите значок "Совместное использование экрана" в строке меню (два прямоугольника), если вы хотите отключить этот звонок и завершить совместное использование экрана.

Функция общего доступа к экрану встроена в приложение " Messages" (фото: The Verge)

Удаленный доступ через Google Chrome

В Google Chrome есть встроенная функция удаленного доступа, что означает, что вы можете совместно использовать экраны между любыми двумя компьютерами, на которых установлен Chrome - не только содержимое вкладок браузера, но и весь дисплей. При необходимости вы также можете дистанционно управлять другим компьютером.

На компьютере, который нужно починить:

Перейдите на портал Chrome Remote Desktop и нажмите "Удаленная поддержка"

Клацните "Поделиться моим экраном"

Нажмите синюю кнопку загрузки под "Поделиться моим экраном" и откройте загруженный файл

В Windows это устанавливает расширение Chrome и фоновое приложение, тогда как на macOS это просто фоновое приложение - просто следуйте инструкциям, которые появляются на экране

Когда установка будет завершена, нажмите "Сгенерировать код" и сообщите его другой стороне в течение пяти минут

На компьютере, с которого вы подключаетесь:

Откройте портал Chrome Remote Desktop и нажмите "Удаленная поддержка"

Введите полученный код в поле "Подключиться к другому компьютеру" и нажмите "Подключиться"

Когда подключение будет подтверждено на другом конце, у вас будет удаленный доступ к компьютеру, включая управление мышью и клавиатурой

На компьютере, с которого вы устраняете неполадки, нажмите стрелку справа от окна вкладки браузера, чтобы настроить различные параметры, включая масштабирование дисплея другого компьютера.

Нажмите "Отключить" или просто закройте вкладку браузера, чтобы разорвать соединение. Это также можно сделать на другом конце с помощью кнопки "Остановить совместное использование" или закрыв Chrome.

Удаленный рабочий стол Chrome работает прямо в браузере (фото: The Verge)

Удаленный доступ через TeamViewer

Программное обеспечение для удаленной IT-поддержки TeamViewer работает на Windows и macOS и является бесплатным для личного, некоммерческого использования.

На обоих компьютерах вам нужен полный клиент TeamViewer: на сайте приложения нажмите "Бесплатная загрузка", затем "Загрузить сейчас”, чтобы установить программное обеспечение.

Начните с компьютера, с которого вы подключаетесь:

Откройте вкладку удаленной поддержки (ее значок выглядит как две противоположные стрелки)

Нажмите "Создать сеанс"

Дайте сеансу имя

Поделитесь ссылкой с другой стороной или введите ее адрес электронной почты и нажмите "Сохранить"

Ссылка на сеанс активна в течение 24 часов, поэтому нет необходимости спешить

На компьютере, к которому вы подключаетесь:

Откройте TeamViewer и вкладку удаленной поддержки

Следуйте ссылке, которая была отправлена вам по электронной почте, или нажмите "Присоединиться к сеансу" и введите его код

Подключение необходимо будет подтвердить через диалоги на обоих концах

Окно TeamViewer, которое затем появляется на соединяющемся компьютере, предоставляет полный удаленный доступ к другому компьютеру.

Используя меню в верхней части окна, вы можете изменить настройки качества отображения и масштабирования, получить доступ к таким функциям, как белая доска, и передавать файлы между двумя компьютерами.

Соединение может быть отменено на любом конце просто путем закрытия интерфейса совместного использования TeamViewer или всей программы в целом.