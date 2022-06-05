Три місяці війни: як прийняти нову реальність і навчитися в ній жити

Війна в Україні триває вже понад сто днів, і багато українців застрягли у 24 лютому. Адаптуватися до життя в новій реальності дуже складно, більшість з нас продовжує перебувати в стані "скоро все закінчиться, і ми почнемо знову жити".

Як прийняти нову реальність і навчиться жити в тих умовах, в яких ми опинилися - розповіли в " Психологічній підтримц і".

В Україні настало літо, але українці психологічно перебувають у стані останніх днів лютого. Хтось з перших днів повномасштабного вторгнення взявся за роботу, волонтерство і допомогу іншим - їм навіть нема коли відпочити.

А інші зависли в переході з одного стану (до війни) в інший і поки не можуть адаптуватися. В результаті, вони знаходяться в стані невизначеності, апатії та небажання що-небудь робити та вирішувати.

Чому? Тому що, очікування небезпеки лякає нас ще більше, ніж сама небезпека, навіть коли вона зовсім поруч. Саме тому люди не можуть повернутися додому, знову вийти на роботу або зайнятися навчанням.

Психологи кажуть, що це нормально, бо будь-який стан зараз є нормою в тих обставинах, які склалися.

Але потрібно докласти зусиль, щоб прискорити своє повернення до довоєнного життя. Або хоча б наблизитися до нього.

Для цього потрібно виконувати перелік рекомендацій, серед яких є і планування дня або тижня. Саме дисципліна допоможе повернути той самий контроль над своїм життям, який багато українців втратили 24 лютого.

Метод "Помідоро"

Психологи пропонують випробувати ефективний спосіб керівництва своїм часом, який розробив Франческо Чіроллі в 80-х роках. Все, що вам знадобиться - це таймер. Основний сенс полягає в тому, щоб розбити певні завдання на проміжки часу по 25 хвилин.

Як це робити поетапно:

1. Сформулюйте завдання, яке потрібно виконати.

2. Встановіть таймер на 25 хвилин.

3. Працюйте, поки таймер не задзвенить (запишіть це позначенням "х")

4. Зробіть коротку перерву (від 3 до 5 хвилин)

5. Кожні чотири таймери робить довгу перерву (15-30 хвилин)

Важливі лайфхаки:

Складайте графік своїх справ

Не відволікайтеся, коли виконуєте своє завдання протягом 25 хвилин

Не розривайтеся, не потрібно об'єднувати кілька завдань

Те, що вважаєте занадто важким - робіть в першу чергу

"Більшість, хто використовував у своєму житті цей метод, кажуть, що він найдієвіший", - підкреслила психолог.