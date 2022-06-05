Три месяца войны: как принять новую реальность и научиться в ней жить

Война в Украине длится уже больше ста дней, и многие украинцы застряли в 24 февраля. Адаптироваться к жизни в новой реальности очень сложно, большинство из нас продолжает находиться в состоянии "скоро все закончится, и мы начнем опять жить".

Как принять новую реальность и научится жить в тех условиях, в которых мы оказались - рассказали в " Психологической поддержке ".

В Украине наступило лето, но украинцы психологически находятся в состоянии последних дней февраля. Кто-то с первых дней полномасштабного вторжения взялся за работу, волонтерство и помощь другим - им некогда толком отдохнуть.

А другие зависли в переходе из одного состояния (до войны) в другое и пока не могут адаптироваться. В результате они находятся в состоянии неопределенности, апатии и нежелания что-либо делать и решать.

Почему? Потому что, ожидание опасности пугает нас еще больше, чем сама опасность, даже когда она совсем рядом. Именно поэтому люди не могут вернуться домой, снова выйти на работу или заняться учебой.

Психологи говорят, что это нормально, так как любое состояние сейчас является нормой в тех обстоятельствах, которые сложились.

Но нужно приложить усилия, чтобы ускорить свое возращение к довоенной жизни. Или хотя бы приблизиться к нему.

Для этого нужно выполнять перечень рекомендаций, среди которых есть и планирование дня или недели. Именно дисциплина поможет вернуть тот самый контроль над своей жизнью, который многие украинцы потеряли 24 февраля.

Метод "Помидоро"

Психологи предлагают испробовать эффективный способ руководства своим временем, который разработал Франческо Чиролли в 80-х годах. Все, что вам понадобится - это таймер. Основной смысл состоит в том, чтобы разбить определенные задания на промежутки времени по 25 минут.

Как это делать поэтапно:

1. Сформулируйте задание, которое нужно выполнить.

2. Установите таймер на 25 минут.

3. Работайте, пока таймер не зазвенит (запишите это обозначением "х")

4. Сделайте короткий перерыв (от 3 до 5 минут)

5. Каждые четыре таймера делает длинный перерыв (15-30 минут)

Важные лайфхаки:

Составляйте график своих дел

Не отвлекайтесь, когда выполняете свое задание на протяжении 25 минут

Не разрывайтесь, не нужно объединять несколько задач

То, что считаете слишком тяжелым - делайте в первую очередь

"Большинство, кто использовал в своей жизни этот метод, говорят, что он самый действенный", - подчеркнула психолог.