Три главных признака того, что ваш газовый котел требует немедленной замены

В период отопительного сезона следует внимательно относиться к вашему газовому котлу, вовремя его проверять и ремонтировать. Однако бывают случаи, когда гораздо выгоднее будет заменить его новым устройством.

Как понять, что котел начинает ломаться и когда лучше приобрести новый, в комментарии РБК-Украина (проект Styler) рассказали специалисты украинской сети техники "MOYO".

Признаки, указывающие на неисправность котла

Перегрев газового котла

Сегодня многие настенные котлы сигнализируют о проблемах с перегревом, высвечивая соответствующую ошибку на дисплее. Это может быть, например, код 101.

Причины перегрева:

циркуляция теплоносителя затруднена из-за образования накипи в теплообменнике

неисправность циркуляционного насоса

неисправность трехходового клапана

слабое давление в системе

проблема с термодатчиком

При перегреве нужно в первую очередь посмотреть на манометр. Если он показывает чуть меньше одной атмосферы, осмотрите стыки труб с радиаторами и другие элементы системы отопления на предмет протекания.

Если везде сухо, добавьте воды в котел с помощью крана подкормки и доведите давление до нормы. Сбросьте ошибку в соответствии с инструкцией обогревателя и продолжайте пользоваться обогревом.

Если с манометром все в порядке, проверьте термодатчик мультиметром или теплообменником, понаблюдайте за работой помпы.

Низкое давление

Обычно котел сам отключится при слишком низком давлении в системе. Среди причин падения давления могут быть:

снижение показателей после первого запуска отопительного контура. Однако это допустимо, особенно если произошла перезаливка системы водой.

воздушные пробки в верхних частях системы, которые не может нормально прокачать насос. Проблема может быть решена путем стравливания воздуха через краны Маевского на радиаторах.

плохо загерметизированное соединение может пропускать воду по каплям. В этом случае протечка видна на манометре только через несколько дней после появления. Разгерметизация может быть не только у радиаторов, но и под крышкой котла.

не плотно закрытый вентиль подкормки или он просто неисправен

объем расширительного бачка не соответствует пропускной способности системы отопления или повреждена мембрана. В баке может быть неподходящее давление.

некорректно работает клапан сброса избыточного давления

Если после устранения проблем остановка работы котла все равно продолжается, нужно искать другой первоисточник неисправности.

Современные котлы оснащены функцией автоматического отключения при неисправности (иллюстративное фото: Freepik)

Сбой зажигания

Неисправность такого плана характерна для напольных котлов. Со временем забивается медная трубка, по которой газ поступает к фитилю. Ее нужно периодически прочищать тонким тросом, дротиком или леской.

Также может засориться жиклер фитиля, его чистят тонкой иглой. Это лучше делать перед началом отопительного сезона.

Другие причины

Слабая тяга в трубе. Циркуляция воздуха зависит от разницы температуры в котельной и на улице. В теплую погоду при засоренном или неправильно устроенном дымоходе тяга падает, а без нее срабатывает датчик, и котел отключается.

Слабая приточная вентиляция. Вместе со сжиганием куба газа тратится 10 кубов воздуха. Если котел не турбирован, то этот объем берется из помещения котельной.

Поступление большого объема свежего воздуха. Если котельная расположена смежно с прихожей, при открытии двери на улицу возможен сильный сквозняк. Ветром может задуть фитиль или ухудшится нагрев термопары. В результате котел отключится.

Низкое давление газа. При дефиците голубого топлива или проблемах его транспортировки в некоторых населенных пунктах Украины в сильные морозы давление может снижаться до 9 мбар и ниже. А в зависимости от модели котла ему нужно 10-22 мбар.

Неисправный вентилятор. У моделей с закрытой газовой камерой воздух в топку затягивает турбина, отвод продуктов сгорания также производится принудительно. Проблемы с вентилятором вызывают прекращение теплоснабжения.

Низкое напряжение в розетке. В случае дефицита напряжения или отключения электричества котел перестанет работать.

Какие неисправности можно отремонтировать

Для решения проблемы с тягой можно увеличить дымоход. Чем он выше, тем лучше циркуляция воздуха. Осмотрите также пространство вокруг дымохода. Возможно, ему мешают деревья или ветки.

Для улучшения притока воздуха в стене котельной производят отверстие диаметром от 10 сантиметров и ставят приточный клапан. При размещении вентиляции рядом с котлом свежий воздух сразу попадает в камеру сгорания.

Если в низком давлении газа виноват фильтр, прочистите его. Если счетчик, обратитесь в обслуживающую организацию, чтобы сняли прибор и привели его в порядок.

Если под подозрением вентилятор, нужно проверить следующие нюансы:

подача на турбину напряжения

сопротивление на катушке

состояние подшипника. Основная механическая неисправность - это проблема с подшипником. В этом случае вентилятор может греметь, стучать и издавать другие несвойственные звуки.

Перед отопительным сезоном следует проверить работу агрегата во избежание проблем или решить их заранее (иллюстративное фото: Freepik)

Стоимость ремонта зависит от характера неисправности, стоимости запчастей и котла.

Однако главный совет состоит в том, что, для того чтобы избежать проблем и лишних затрат на ремонт, следует регулярно делать профилактику котла. Также советуем протестировать электричество и отвечающие за безопасность датчики, проверить тягу в дымоходе с помощью анемометра, очистить турбины от пыли и т. д.

В этих случаях выгоднее приобрести новый котел

В принятии этого решения нужно опираться на несколько ключевых моментов:

ваш котел уже устаревший и все чаще вы сталкиваетесь с проблемами его работы

неисправности в работе котла становятся более дорогими и масштабными. В таком случае ремонт будет стоить уже более половины стоимости нового котла, поэтому лучше просто рассмотреть покупку нового.

Еще один аргумент в пользу своевременной покупки нового устройства - современные котлы могут быть более энергоэффективными, что позволит экономить на отоплении и расходе энергии.