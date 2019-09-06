Третина людства загине: з'явилося нове пророцтво про Третю світову війну

Відомий астролог і алхімік Філіп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм, більш відомий під псевдонімом Парацельс, передбачив, що Третя світова війна, найкровопролитніша війна в історії людства, вибухне на планеті в XXII столітті.

Парацельс передбачив, що на планеті вибухнуть страшні катаклізми, які знищать дуже багато людей. Війна почнеться зі Сходу.

"Схід збунтується проти Заходу. Тисячі вогненних стріл злетять в небо з східних територій, впавши на землю, вони породять стовпи вогню, які будуть спалювати все на своєму шляху", - писав пророк.

Він також описав ядерну зброю, яку буде застосовано проти всього людства і в результаті загине третина населення планети.

"Глибокі виразки і струпи покриють безліч людей. Їх душі покинуть тіла, третя частина, що живуть на планеті, загине", - сказано в пророцтві.

Парацельс також описав те, що може статися з екологією в результаті ядерної війни – вода і земля будуть отруєні, тварини і рослини загинуть.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчений назвав дату кінця світу і припустив, що вона буде пов'язана з планетою Нібіру.

А також розповідали про те, що у стародавніх роботах Ісаака Ньютона виявили пророкування про кінець світу.