Тренує імунітет: імунолог розповіла, скільки разів на рік нормально хворіти для дитини

Дитячий імунітет в перші роки життя активно тренується і абсолютно нормально для дитини хворіти на ГРВІ по 10-12 разів на рік.

"До зустрічі зі збудниками треба ставитися спокійно — це одна з умов дозрівання імунної системи. Якщо дитина хворіє вірусними інфекціями до десяти і навіть 12 разів на рік, не слід розцінювати це як щось незвичайне. Поганий імунітет у малюка малоймовірний, якщо немає ні тяжких інфекцій, ні ускладнень. Але при підозрі на будь-які проблеми з імунною системою дитини потрібно обстежити", - розповіла медик.

Імунолог повідомила, що в природі немає ліків, які зміцнюють імунітет, він сам тренується природно, зустрічаючись з вірусами.

"Саме по собі поняття зміцнення імунітету міфічне. Насправді, ніхто нічого не може зробити з імунітетом — він і так працює. Причому дуже напружено, якщо дитина часто хворіє. Тоді імунна система дозріває, формується імунна пам'ять. Вона розпізнає всіх збудників, з якими дитина зустрічається, і мобілізує захист для відсічі", - розповіла професор.

Алла Волоха зазначила, що дуже важливо для дитини правильно харчуватися - отримувати збалансовану кількість білків, жирів, вуглеводів. У цьому прикладом для дітей повинні бути батьки.